Thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, người mua hưởng lợi

Thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi khi các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Suzuki… đang chủ động đưa những mẫu xe vốn chỉ xuất hiện tại các cửa hàng kinh doanh không chính hãng vào hệ thống phân phối chính thức.

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Trước đây, Honda, Yamaha hay Suzuki chủ yếu tập trung các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Trong khi đó, những mẫu xe có thiết kế hoặc cấu hình khác biệt so với sản phẩm đang bán chính hãng tại Việt Nam thường được các đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu đưa về từ Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc... Cách làm này từng tạo ra một thị trường ngách khá sôi động. Tuy nhiên, khi các hãng xe máy bắt đầu tham gia sâu hơn, lợi thế của các cửa hàng không chính hãng kinh doanh xe nhập khẩu đang dần thu hẹp.

Khi các hãng xe máy bắt đầu tham gia sâu hơn, lợi thế của các cửa hàng không chính hãng kinh doanh xe nhập khẩu đang dần thu hẹp Ảnh: TRẦN HOÀNG

Từ xe máy nhập khẩu không chính hãng đến sản phẩm chính hãng

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là danh mục xe nhập khẩu chính hãng của các thương hiệu Nhật Bản ngày càng đa dạng.

Honda Việt Nam (HVN) trước đây chủ yếu tập trung vào các dòng xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây hãng xe Nhật Bản đã bổ sung vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam nhiều mẫu xe nhập khẩu. Những mẫu mã như Honda Vario 125, Vario 160, CT125 và Super Cub C125 trước đây khách hàng Việt Nam chỉ có thể mua tại một số cửa hàng không chính hãng với mức giá cao ngất ngưởng thì giờ đây đã có trong danh mục sản phẩm của HVN và được bán tại các đại lý ủy nhiệm của Honda tại Việt Nam.

Hiện tại, theo bảng giá đang công bố, Vario 125 có giá đề xuất từ khoảng 41,9 triệu đồng; Vario 160 từ 56,69 triệu đồng; CT125 từ gần 86 triệu đồng và Super Cub C125 khoảng hơn 87 triệu đồng.

Honda Vario 125 đã được Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam Ảnh: MINH LONG

Đáng chú ý, Vario 125 từng là một trong những mẫu xe được nhiều cửa hàng nhập khẩu tư nhân kinh doanh tại Việt Nam. Khi đó, nguồn cung, thời điểm nhập hàng và biến động thị trường có thể khiến giá bán tại các cửa hàng không chính hãng chênh lệch đáng kể so với giá tại thị trường nước ngoài. Từng có thời điểm, một chiếc Honda Vario 125 về Việt Nam bị một số cửa hàng không chính hãng "hét giá" tới 70 triệu đồng, Super Cub C125 thuộc các phiên bản mới cũng chào giá hơn 100 triệu đồng.

Không chỉ Honda, Yamaha cũng mở rộng danh mục xe nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam. Hiện hãng xe này đang phân phối Gear 125 Hybrid với giá từ 30,437 triệu đồng và WR155R với giá 79 triệu đồng. Đây là những mẫu xe trước đây chỉ được bán tại một số cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu.

Suzuki sau một thời gian phân phối mẫu xe côn tay thể thao Suzuki Raider 150 lắp ráp trong nước, hiện đã chuyển sang nhập khẩu mẫu xe Suzuki Satria 150 từ Indonesia để phân phối tại Việt Nam thay cho Raider.

Suzuki Satria 150 nhập khẩu từ Indonesia được phân phối chính hãng tại Việt Nam Ảnh: TRẦN HOÀNG

Những động thái này cho thấy ranh giới giữa "xe nhập khẩu tư nhân" và "xe nhập khẩu chính hãng" đang ngày càng rõ hơn về nguồn cung, nhưng khoảng cách về sản phẩm lại được thu hẹp.

Cạnh tranh tăng, khách hàng hưởng lợi

Khi một mẫu xe được hãng đưa vào phân phối chính thức, các cửa hàng nhập khẩu không chính hãng không còn dễ tạo sự khác biệt chỉ bằng việc sở hữu mẫu xe "lạ". Trước đây, người muốn mua Honda Vario, CT125, Super Cub C125 hay một số mẫu Yamaha, Suzuki đặc thù có thể phải tìm đến các cửa hàng chuyên xe nhập khẩu. Nguồn hàng hạn chế khiến giá bán đôi lúc cao hơn đáng kể so với giá trị thực của sản phẩm.

Tuy nhiên, khi chính hãng cung cấp một số mẫu xe này, người mua có thêm cơ sở để so sánh về giá, chính sách bảo hành, phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng. Đây cũng là yếu tố khiến các cửa hàng nhập khẩu không chính hãng phải thay đổi cách kinh doanh. Thay vì chỉ dựa vào những mẫu xe mà hãng chưa bán, họ có thể phải cạnh tranh bằng nguồn xe phiên bản khác, màu sắc khác hoặc những sản phẩm chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Yamaha WR155R 2026 phiên bản mới nhất vừa được phân phối chính hãng với giá 79 triệu đồng Ảnh: TRẦN HOÀNG

Một đơn vị kinh doanh xe máy nhập khẩu tại TP.HCM nhận định, sự tham gia ngày càng sâu của các hãng xe máy khiến việc kinh doanh xe nhập khẩu khó hơn trước, đặc biệt với những mẫu đã có sản phẩm tương đương được bán chính hãng. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn dư địa với những phiên bản hoặc mẫu xe chưa được hãng đưa về Việt Nam.

Theo hướng này, cạnh tranh không đồng nghĩa với việc xe nhập khẩu tư nhân sẽ biến mất. Thay vào đó, nhóm kinh doanh này có thể phải tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm có tính khác biệt và nhu cầu riêng của khách hàng.

Việc Honda, Yamaha và các thương hiệu khác ngày càng chủ động trong việc đưa sản phẩm từ các thị trường Đông Nam Á về Việt Nam cho thấy thị trường xe máy đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn. Không chỉ cạnh tranh về giá, các hãng còn phải cạnh tranh về thiết kế, công nghệ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trang bị an toàn và phân khúc khách hàng.

Thị trường vẫn còn dư địa với những phiên bản hoặc mẫu xe chưa được hãng đưa về Việt Nam Ảnh: TRẦN HOÀNG

Với khách hàng, sự thay đổi này mang đến nhiều cơ hội để tiếp cận các mẫu xe máy nhập khẩu với mức giá thấp hơn so với trước đây. Những mẫu xe trước đây vốn khó sở hữu vì giá đội quá cao, nguồn cung hạn chế thì nay đã được phân phối chính hãng với mức giá hấp dẫn hơn cùng chính sách bảo hành, bảo dưỡng chính hãng, mang đến sự an tâm nhiều hơn.