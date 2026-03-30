Honda Scoopy Cinnamoroll 'Made in Thailand' sản xuất giới hạn 2.000 xe, chờ ngày về Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường xe máy xăng ngày càng cạnh tranh, áp lực từ xe máy điện gia tăng… Honda đang tích cực bắt tay cùng các đối tác trong lĩnh vực điện ảnh, hoạt hình để phát triển các phiên bản xe tay ga đặc biệt, số lượng giới hạn hướng đến nhóm khách hàng thích sự mới lạ. Trong đó, Honda Scoopy - một trong những dòng xe tay ga bán chạy nhất của hãng tại Đông Nam Á luôn được chú trọng, ưu tiên để phát triển các phiên bản mới. Sau bản Scoopy Hello Kitty ra mắt vào năm ngoái, mới đây chi nhánh Honda Thái Lan vừa phát triển thêm một phiên bản mới mang tên Honda Scoopy Cinnamoroll.

Chỉ có 2.000 chiếc Honda Scoopy Cinnamoroll được sản xuất, phân phối Ảnh: GreatBiker

Phiên bản này là sản phẩm đến từ sự hợp tác giữa Honda Thái Lan và Công ty Sanrio của Nhật Bản - đơn vị sở hữu bản quyền tên gọi, logo, hình vẽ và nhân vật hoạt hình. Phiên bản Honda Scoopy Cinnamoroll mang đậm tính biểu tượng với ý tưởng "The ICONIC Softness" lấy cảm hứng từ chú cho tai dài Cinnamoroll. Đáng chú ý, chỉ có 2.000 chiếc Honda Scoopy Cinnamoroll được sản xuất, phân phối; do đó phiên bản xe tay ga này không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn mang ý nghĩa tinh thần cũng như giá trị sưu tập cho những ai đam mê nhân vật Cinnamoroll cũng như dòng xe Honda Scoopy.

Honda Scoopy Cinnamoroll về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng như các phiên bản Scoopy thuộc thế hệ mới nhất của dòng xe này. Điểm đặc biệt của Scoopy Cinnamoroll đến từ cách phối màu sơn xanh trắng theo phong cách đặc trưng của nhân vật hoạt hình nổi tiếng Cinnamoroll. Hình ảnh Cinnamoroll cũng được trang trí trên yếm trước, vè chắn bùn cũng như hai bên thân xe.

Phiên bản Honda Scoopy Cinnamoroll mang đậm tính biểu tượng, lấy cảm hứng từ chú cho tai dài Cinnamoroll Ảnh: GreatBiker

Ngoài ra, một số chi tiết như vè chắn bùn trước, ốp ống xả tay dắt phía sau cũng được phối màu xanh dương nhạt để tạo điểm nhấn. Hãng cũng chú ý đến những chi tiết như ốp chìa khoá, mũ bảo hiểm, khung biển số cho đến thảm sàn, tất cả đều được đồng bộ hóa theo phong cách Cinnamoroll.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, Honda Scoopy Cinnamoroll sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.869 x 693 x 1.075 (mm), chiều dài cơ sở 1.251 mm, chiều cao yên 750 mm và trọng lượng ở mức 94 kg. Cả hai bánh đều trang bị mâm đúc kích thước 12 inch kết hợp lốp không săm cùng hệ thống phanh kết hợp CBS - Combi Brake System. Phiên bản này cũng được trang bị hệ thống đèn LED, hệ thống khóa thông minh, màn hình hiển thị kỹ thuật số và bình xăng 4,2 lít.

Honda Scoopy Cinnamoroll vẫn dùng động cơ eSP dung tích 110cc, SOHC, 4 thì, phun xăng điện tử PGM-FI Ảnh: GreatBiker

Honda Scoopy Cinnamoroll vẫn dùng động cơ eSP dung tích 110cc, SOHC, 4 thì, phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát bằng gió, cho công suất khoảng 8,8 mã lực và mô-men xoắn 9,2 Nm, tích hợp hệ thống Idling Stop. Theo thông tin Honda công bố, với động cơ này mức tiêu hao nhiên liệu của Scoopy vào khoảng 1,7 lít/100km.

Hiện tại Honda Scoopy Cinnamoroll đang được trưng bày tại gian hàng của Honda ở Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2026 cũng như các cửa hàng Honda ở Thái Lan. Phiên bản này có giá bán 59.800 baht, tương đương 42 triệu đồng. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, một cửa hàng xe máy nhập khẩu tại TP.HCM đã xác nhận thông tin sẽ đưa Honda Scoopy Cinnamoroll về Việt Nam, dự kiến vào giữa năm 2026.