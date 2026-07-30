Honda SH150i Vetro nhập Ý về Việt Nam có bản giới hạn 200 xe, giá 235 triệu

Bất chấp sự nở rộ của xu hướng xe máy điện, dòng xe tay ga cao cấp mang tính biểu tượng như Honda SH vẫn tạo được sức hút với khách hàng cũng như giới chơi xe. Trong đó, các phiên bản Honda SH150i Vetro "Made in Italy" (nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia) sở hữu "dàn áo" thủy tinh trong suốt, khác lạ… luôn nhận được sự quan tâm, săn lùng từ giới chơi xe tại Việt Nam.

Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 xuất hiện tại Việt Nam với phong cách mới Ảnh: B.H

Khi cơn sốt với các phiên bản Honda SH150i Vetro Green (xanh lục bảo) và SH150i Vetro Blue (mang sắc xanh Sapphire) về Việt Nam hồi tháng 3.2026 chưa kịp "hạ nhiệt". Giới mộ điệu xe máy trong nước lại tiếp tục dậy sóng khi Cub House Sài Gòn - đơn vị nhập khẩu, phân phối các dòng xe này tiếp tục cá nhân hoá, phát triển một phiên bản mới mang tên Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 với số lượng giới hạn và chỉ dành riêng cho khách hàng Việt Nam.

Xuất hiện lần đầu tiên tại sự kiện khánh thành cửa hàng Moto Đồng Tháp nằm trên đường Hùng Vương, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 lập tức nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng cũng như các tín đồ đam mê mô tô xe máy khi khoác lên mình một diện mạo mới lạ.

Phiên bản đặc biệt Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 là sự giao thoa giữa hai thế hệ SH Vetro, kết hợp hai sắc xanh biểu tượng trên cùng một thân xe Ảnh: B.H

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 thực chất là phiên bản đặc biệt do Cub House Sài Gòn phát triển theo định hướng cá nhân hoá, kết hợp hai sắc xanh biểu tượng của dòng SH Vetro (gồm Vetro Green và Vetro Blue) trên cùng một chiếc xe. "Thực tế khi trực tiếp xem tận mắt dòng SH150i Vetro, nhiều khách hàng vẫn muốn giữ "gương mặt" quen thuộc của SH150i Vetro Green 2025, nhưng đồng thời lại bị chinh phục bởi sắc xanh Sapphire và công nghệ của phiên bản 2026. Một bên là vẻ đẹp đã trở thành ký ức; một bên là màu sắc và công nghệ của thế hệ mới. Từ mong muốn thực tế của khách hàng, Cub House Sài Gòn đã mạnh dạn phát triển và giới thiệu Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1", đại diện Cub House Sài Gòn chia sẻ về lý do phát triển phiên bản SH đặc biệt này.

Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 là sự giao thoa giữa hai thế hệ SH Vetro, kết hợp hai sắc xanh biểu tượng trên cùng một thân xe. Sự kết hợp này tạo nên một mẫu SH150i Italy vừa mới lạ, vừa lưu giữ ký ức của Vetro Green 2025, vừa thể hiện tinh thần công nghệ và sắc màu của Vetro Blue 2026.

Mỗi chiếc Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 còn được đánh số thứ tự giới hạn từ 001/200 đến 200/200 bằng bộ tem thiết kế riêng Ảnh: B.H

Theo thông tin từ nhà phân phối, Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 được phát triển với hai cấu hình phối màu đối lập, gồm một bản có phần trước mang sắc Vetro Green, phần sau phối Vetro Blue Sapphire và bản có phần trước mang sắc Vetro Blue Sapphire, phần sau phối Vetro Green. Mỗi cấu hình chỉ được phân phối số lượng giới hạn 200 xe.

Đáng chú ý, mỗi chiếc Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 còn được đánh số thứ tự giới hạn từ 001/200 đến 200/200 bằng bộ tem thiết kế riêng có hiệu ứng nhận diện góp phần xác lập tính giới hạn cũng như nâng cao giá trị sưu tầm của từng chiếc xe.

Bộ mâm cũng được cung cấp lựa chọn màu sắc nhằm tạo sự khác biệt giữa hai cấu hình. Phiên bản Green Blue sở hữu phong cách mạnh mẽ với bộ mâm đen, trong khi cấu hình Blue Green sử dụng sắc nhôm sáng, tạo cảm giác hiện đại và tương phản rõ nét hơn. Phần ốp động cơ và ốp ống xả được hoàn thiện với màu bạc. Bên cạnh đó, Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 còn có logo Honda màu bạc nổi bật trên nền đen giữ được chất thể thao đặc trưng của dòng SH Italy.

Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 được các đại lý phân phối với giá bán từ 235 triệu đồng Ảnh: B.H

Với định hướng lấy Honda SH Italy làm một trong những dòng xe trọng tâm, Moto Đồng Tháp được lựa chọn làm địa điểm ra mắt Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1, qua đó tôn vinh đúng tinh thần thiết kế, giá trị giới hạn và đẳng cấp của mẫu xe này. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một phiên bản SH150i đặc biệt, mà còn mở ra một không gian mới để những người yêu SH Italy, khách hàng và giới sưu tầm cùng gặp gỡ, trải nghiệm và chia sẻ niềm đam mê.

Được biết, Honda SH150i Italy Super Vetro 2 in 1 được phân phối tại Moto Đồng Tháp cũng như các đại lý đối tác của Cub House Sài Gòn với giá bán từ 235 triệu đồng, tuy nhiên mức giá có thể thay đổi tùy theo lựa chọn số thứ tự của xe.

