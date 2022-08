Honda tập huấn lái xe cho cả cảnh sát: Khi an toàn là trên hết

Từ một chương trình nhỏ với mong muốn nâng cao ý thức, tăng cường kiến thức và kỹ năng lái xe cho người dùng ô tô; “Hướng dẫn lái xe an toàn” dần phát triển và nhân rộng, đến nay đã trở thành sự kiện thường niên và quen thuộc của Honda Việt Nam. Đây là chương trình quy mô toàn quốc, được hãng xe Nhật Bản bắt tay với hệ thống đại lý ủy nhiệm tổ chức, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng văn hóa, an toàn giao thông.

Tại khu vực phía nam, Honda Cộng Hòa được xem là một trong những đại lý chính hãng được Honda Việt Nam tin tưởng và ủy nhiệm tổ chức chương trình trong suốt những năm qua. Đáng chú ý, năm 2022 đã là lần thứ 10 “Hướng dẫn lái xe an toàn” được Honda Cộng Hòa tổ chức tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, TP.Thủ Đức.

Tương tự các năm trước đó, năm nay Hướng dẫn lái xe an toàn có sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Honda Cộng Hòa và Honda Việt Nam, tiếp tục nhận được hưởng ứng nhiệt tình của gần 40 sinh viên - chiến sĩ cảnh sát tương lai, cùng cán bộ đang công tác tại trường.





Chương trình năm nay vẫn duy trì hai phần nội dung đào tạo chính, gồm lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, các chuyên gia hướng dẫn giúp các học viên nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phổ biến về luật giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản, hiểu về khoảng cách an toàn, phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, bước vào phần thực hành, các học viên trực tiếp cầm lái xe Honda đời mới, lần lượt trải qua 4 bài thi được bố trí theo sa hình, gồm cảm nhận không gian xe (tiến và lùi), ghép xe song song, phản xạ và cua vòng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn các học viên thao tác đúng cách trước khi lái xe như kiểm tra xe, tư thế ngồi lái, xác định điểm mù trên xe, cách lên xuống xe an toàn...

Theo đại diện Honda ô tô Cộng Hòa, với những kiến thức và phương pháp trải nghiệm sinh động, thực tế, chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn những năm qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các học viên không chỉ nâng cao kiến thức về giao thông, mà còn hoàn thiện hơn các kỹ năng lái xe để tham gia giao thông an toàn hơn. Đó cũng là lý do đại lý chính hãng luôn nỗ lực, đồng hành cùng Honda Việt Nam duy trì chương trình này.