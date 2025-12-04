Honda Vario 125 mới 'lột xác' diện mạo, thêm phiên bản đậm chất chơi

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh từ xe máy điện ngày càng gia tăng, Honda vẫn đang nỗ lực làm mới các mẫu xe tay ga dùng động cơ đốt trong vốn hút khách của hãng tại thị trường Đông Nam Á. Sau thế hệ mới của Honda Air Blade hay SH tại thị trường Việt Nam, mới đây hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Indonesia tiếp tục làm mới Honda Vario 125 - một trong những mẫu xe tay ga bán chạy nhất tại xứ vạn đảo cũng như một số quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Honda Vario 125 được PT Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác ở Indonesia trình làng với diện mạo hoàn toàn mới Ảnh: Kompas

Được định vị ở phân khúc xe tay ga tầm trung, hướng đến nhóm khách hàng trẻ… Honda Vario 125 bước sang thế hệ mới từ năm 2022 với thay đổi toàn diện về thiết kế, công nghệ, động cơ. Sau nhiều lần nâng cấp nhỏ giọt chủ yếu về cách phối màu, tem trang trí... trong suốt ba năm qua, đến nay mẫu xe tay ga này được Honda trình làng với diện mạo hoàn toàn mới.

So với Vario 125 đang phân phối tại Việt Nam, Honda Vario 125 mới sở hữu dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao hơn. Thiết kế tổng thể vẫn giữ lại phong cách đặc trưng của dòng Vario 125 nhưng "dàn áo" được trau chuốt lại bằng những đường nét góc cạnh, cứng cáp hơn. Phần đầu xe không có nhiều thay đổi, tuy nhiên yếm trước được thiết kế mới với cụm đèn pha đặt thấp, tạo hình chữ V đồng thời có kích thước lớn hơn. Dải đèn LED định vị mảnh hơn phanh tách giữa đèn pha và đèn xi-nhan đặt cao hơn mẫu cũ. Bên cạnh đó, hai bên yếm trước còn được thiết kế thêm hai khe gió.

Phần yếm trước Honda Vario 125 mới thay đổi hoàn toàn so với bản cũ Ảnh: Otodetik

Hai bên thân xe cũng tạo điểm nhấn với những đường nét góc cạnh, gân guốc hơn trong khi phần đuôi xe không có nhiều thay đổi. Đáng chú ý, ở lần nâng cấp này, Honda Vario 125 mới được Honda bổ sung thêm bản Street, thiết kế tay lái dạng trần. Ông Thomas Wijaya, Phó chủ tịch điều hành PT Astra Honda Motor (AHM) cho biết: "Chúng tôi giới thiệu bản Street mới để cung cấp nhiều lựa chọn cho những ai muốn có diện mạo khác biệt với mẫu xe tay ga này".

Honda Vario 125 mới gồm bản Street vẫn dùng động cơ xăng eSP 125cc làm mát bằng dung dịch với mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 1,9 lít/100 km. Các phiên bản đều sử dụng lốp trước kích thước 90/80, lốp sau 100/80 kết hợp mâm xe thể thao 14 inch. Vario 125 vẫn dùng hệ thống phanh kết hợp CBS gồm phanh đĩa và phanh tang trống phía sau.

Tại Indonesia, Honda Vario 125 mới được cung cấp ba lựa chọn, giá bán từ 24,41 - 26,499 triệu rupiah, tương đương 38,6 - 41,9 triệu đồng

Ảnh: Kompas

Về tiện nghi, bản nâng cấp của dòng xe tay ga này sở hữu hộc chứa đồ 18 lít bên dưới yên xe. Ngoài ra, còn được trang bị móc treo đồ, hộc đồ nhỏ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type C và khóa thông minh Smartkey. Bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tốc độ, quãng đường, nhiên liệu…

Tại Indonesia, Honda Vario 125 mới được cung cấp ba lựa chọn gồm bản Vario 125 CBS tiêu chuẩn giá 24,41 triệu rupiah tương đương 38,6 triệu đồng, bản Vario 125 CBS có hệ thống tạm dừng khởi động động cơ giá 26,065 triệu rupiah tương đương 41,2 triệu đồng và bản Vario 125 Street giá 26,499 triệu rupiah tương đương 41,9 triệu đồng. Sau thị trường Indonesia, Honda Vario 125 mới nhiều khả năng sẽ gia nhập thị trường Việt Nam. Hiện tại, Honda Việt Nam (HVN) đang phân phối Honda Vario 125 mẫu cũ với giá từ 40,73 - 41,22 triệu đồng theo diện xe nhập khẩu từ Indonesia.