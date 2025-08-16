Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Chiều 15.8, đoàn phim Phá đám sinh nhật mẹ tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án trước ngày công chiếu. Sự kiện có sự góp mặt của các diễn viên: Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn, Samuel An, bé Sam… cùng ê-kíp sản xuất.

Tạo hình nhân vật của Hồng Ánh trong phim Phá đám sinh nhật mẹ Ảnh: ĐPCC

Bộ phim lấy bối cảnh một gia đình thành thị, nơi áp lực thành công và chuẩn mực xã hội vô tình tạo ra những khoảng cách và xung đột trong mối quan hệ giữa các thành viên. Phá đám sinh nhật mẹ khai thác câu chuyện tình mẫu tử, đặt ra những câu hỏi về đạo đức, sự lựa chọn và giá trị của tình thân, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn trong mùa Vu Lan.

Tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Hồng Ánh thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vai diễn Dì Ba, một nhân vật mang nhiều nét tính cách gần gũi với chị ngoài đời.