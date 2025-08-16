Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần
Video Giải trí

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Hữu Tín
Hữu Tín
16/08/2025 15:00 GMT+7

Chiều 15.8, đoàn phim 'Phá đám sinh nhật mẹ' ra mắt giới truyền thông, giới thiệu tác phẩm lấy cảm hứng từ câu chuyện về tình mẫu tử và mối quan hệ gia đình trong xã hội hiện đại. Nghệ sĩ Hồng Ánh gây chú ý khi chia sẻ về vai diễn 'đổi màu' so với hình ảnh người mẹ khắc khổ quen thuộc, cũng như câu chuyện hậu trường giàu cảm xúc.

Tự động phát

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Đang chạy

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Bảo vệ quyền riêng tư: "Đen" và "Hoàng Thùy Linh" đồng lòng, tại sao chúng ta thì không?

Bảo vệ quyền riêng tư: "Đen" và "Hoàng Thùy Linh" đồng lòng, tại sao chúng ta thì không?

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

Puka gác lại việc nghỉ dưỡng sau sinh, cùng dàn sao đi trồng cây

Puka gác lại việc nghỉ dưỡng sau sinh, cùng dàn sao đi trồng cây

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh tìm được chỗ dựa sau nhiều năm đơn thân

HOT THÌ HỎI | Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ ca khúc 'tỉ view' và những câu chuyện chưa kể

HOT THÌ HỎI | Nguyễn Văn Chung: Nhạc sĩ ca khúc 'tỉ view' và những câu chuyện chưa kể

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

'Chiến sĩ quả cảm' được Lê Dương Bảo Lâm, MONO tranh nhau nhận là ba nuôi, cộng đồng mạng truy lùng vì... ngầu

Thí sinh lái mô tô, cưỡi voi, đánh quyền anh tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

Thí sinh lái mô tô, cưỡi voi, đánh quyền anh tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025

ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ'

ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ'

Chiều 15.8, đoàn phim Phá đám sinh nhật mẹ tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dự án trước ngày công chiếu. Sự kiện có sự góp mặt của các diễn viên: Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Tín Nguyễn, Samuel An, bé Sam… cùng ê-kíp sản xuất.

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần - Ảnh 1.

Tạo hình nhân vật của Hồng Ánh trong phim Phá đám sinh nhật mẹ

Ảnh: ĐPCC

Bộ phim lấy bối cảnh một gia đình thành thị, nơi áp lực thành công và chuẩn mực xã hội vô tình tạo ra những khoảng cách và xung đột trong mối quan hệ giữa các thành viên. Phá đám sinh nhật mẹ khai thác câu chuyện tình mẫu tử, đặt ra những câu hỏi về đạo đức, sự lựa chọn và giá trị của tình thân, đồng thời gửi gắm thông điệp nhân văn trong mùa Vu Lan.

Tại buổi ra mắt, nghệ sĩ Hồng Ánh thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh vai diễn Dì Ba, một nhân vật mang nhiều nét tính cách gần gũi với chị ngoài đời.

Tin liên quan

Hồng Ánh: Nghệ sĩ 'kể khổ' khi làm nghệ thuật không phải điều xấu

Hồng Ánh: Nghệ sĩ 'kể khổ' khi làm nghệ thuật không phải điều xấu

Tham gia nghệ thuật từ năm 18 tuổi, Hồng Ánh không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên phim truyền hình mà cô còn tham gia các sân khấu kịch, làm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất,... Với bề dày kinh nghiệm này, nữ diễn viên đã bày tỏ quan điểm về hình ảnh và giá trị của nghệ sĩ hiện nay.

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Ánh Diễn viên Hồng Ánh phim việt phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận