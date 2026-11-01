Hồng Đào: Không bố mẹ nào muốn mình là gánh nặng của con cái

Nhà sản xuất Ngày con còn mẹ vừa hé lộ những hình ảnh hậu trường của phim, đặc biệt là phân cảnh quay tại bệnh viện với sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo, Trần Anh Huy.

Vai diễn mới của nghệ sĩ Hồng Đào

Hóa thân thành người mẹ cả đời tần tảo nhưng lại rơi vào biến cố sức khỏe thập tử nhất sinh, nghệ sĩ Hồng Đào thừa nhận không gian ghi hình tại bệnh viện mang đến một sự ám ảnh rất lớn cho cả ê kíp.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Ở nhà thương thì nó có mùi của nhà thương, nó có mùi cồn, mùi sát trùng hay tất cả những mùi đó. Không phải một mình Hồng Đào đâu, mình nghĩ ai cũng đều có một ám ảnh về những mùi nhà thương. Chẳng ai mong mà đi vào nhà thương để mà trải nghiệm mùi nhà thương đâu".

Hồng Đào chia sẻ về vai diễn mới sau loạt tác phẩm gây chú ý Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, điều khiến nghệ sĩ Hồng Đào trăn trở nhất khi đặt mình vào vị trí của mẹ Tím chính là nỗi lòng của những bậc làm cha, làm mẹ khi tuổi già sức yếu, ốm đau bệnh tật nhưng luôn sợ làm phiền đến các con. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Hồi đó Hồng Đào có coi một phim Hàn Quốc thì có một câu thế này: “Bố mẹ ốm đau dài lâu thì mới biết là con có hiếu như thế nào”. Không có bố mẹ nào mà muốn mình là gánh nặng của con cả".

Theo tiết lộ, để tái hiện chân thực hành trình cả gia đình gác lại mọi bộn bề, mâu thuẫn để túc trực bên giường bệnh của mẹ Tím, Phương Anh Đào (vai em gái Mây), Huy Anh (vai anh trai Pháo) và Nguyên Thảo (vai chị dâu Ly) đã có những ngày làm việc căng thẳng ngay tại bối cảnh bệnh viện thực tế.

Khoảnh khắc xúc động của Phương Anh Đào

Đảm nhận vai Mây – người con gái luôn tất tả ngược xuôi từ quầy làm thủ tục, lãnh thuốc cho đến những đêm trắng gục đầu bên giường bệnh của mẹ – Phương Anh Đào nhớ lại bối cảnh quay: "Mùi bệnh viện làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng. Bệnh viện làm mình cảm giác ước gì không có ai phải bước chân vào đây lần nào. Sau 4 ngày quay ở bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của mình là muốn hoàn thành hết tất cả cảnh quay ở đây thật nhanh và sau đó về nhà nghỉ ngơi".

Hình ảnh trong phim Ngày con còn mẹ Ảnh: NSX

Nữ diễn viên cho biết thêm, chính trong hoàn cảnh hoạn nạn ấy, sự yếu mềm của con người mới bộc lộ rõ nhất: "Bệnh viện là một trong những nơi mà mọi người có thể thể hiện được sự quan tâm với nhau nhiều nhất. Lúc hoạn nạn, tất cả mọi thứ luôn có nhau: là những lúc mà mọi người mềm yếu, cần sự hỗ trợ rất là nhiều từ những người mà mình yêu thương. Với bản thân Anh Đào ở ngoài cuộc sống, đâu có thể nào mà tránh khỏi những lần mà mình tự vào viện hoặc để mình chăm người thân của mình".

Bên cạnh đó, Phương Anh Đào cũng có những chiêm nghiệm sau cảnh quay này: “Mọi người luôn hay nói cuộc sống sẽ có những thước đo, nhưng đến khi bước vào bệnh viện, tất cả các thước đo nó lại chung một tiêu chuẩn thôi. Khi mình không có sức khỏe, mình muốn mình khỏe mạnh lại. Khi mình không còn thời gian thì mình sẽ rất quý từng giây từng phút với người thân. Mỗi ngày mình hít thở, mình xem đó là điều hiển nhiên, nhưng đến khi nằm ở trên giường bệnh, thì một hơi hít vào mà không còn thấy thở ra, nó lại là một khoảnh khắc quyết định”.

“Tôi nghĩ bệnh viện nó là một nơi cho mọi người cùng lắng lại, cùng nhìn nhận lại điều gì là điều quan trọng với mình trong cuộc sống, và mình cảm thấy biết ơn hơn những sự khỏe mạnh mình đang có ngay bây giờ, những sự đầy đủ của tất cả những người thân ở xung quanh", người đẹp 9X chia sẻ thêm.