NSƯT Hữu Châu: Tôi nhận lời đóng 'Lên hương' vì muốn diễn cùng Hồng Đào

Trong phim điện ảnh Lên hương, ngoài dàn diễn viên gồm nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Lê Hạ Anh, Quốc Khánh… còn có sự góp mặt của dàn khách mời như NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Ngọc Lan, diễn viên Tiến Luật, diễn viên Ngọc Phước…

Lý do NSƯT Hữu Châu đóng 'Lên hương'

Trong đó, NSƯT Hữu Châu tiết lộ đây là lần thứ 3 anh làm việc với Khương Ngọc. Nam nghệ sĩ cho biết ông nhận lời góp mặt trong dự án điện ảnh này không chỉ vì quý đàn em mà còn bởi một lý do đặc biệt: muốn được diễn cùng Hồng Đào - người bạn đã quen biết từ thuở hàn vi.

Tạo hình của NSƯT Hữu Châu trong phim điện ảnh Lên hương Ảnh: NSX

NSƯT Hữu Châu cho biết anh và Khương Ngọc đã có nhiều năm làm việc cùng nhau. Qua 3 lần cộng tác, ông dành nhiều tình cảm cho đạo diễn của Lên hương, đặc biệt ấn tượng bởi sự lễ phép, dễ thương và sâu sắc của Khương Ngọc. Nam nghệ sĩ gạo cội cũng yêu thích nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và hoạt bát mà đàn em mang đến mỗi khi có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, lý do khiến NSƯT Hữu Châu nhận lời tham gia Lên hương còn đến từ một cuộc hội ngộ đặc biệt với nghệ sĩ Hồng Đào. Cả hai quen biết nhau từ khi còn trẻ, từng học cùng lớp, cùng trường. Vì vậy, khi có cơ hội được diễn chung trong một dự án, Hữu Châu nhanh chóng đồng ý dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Nam nghệ sĩ cũng xem đây là dịp để làm việc và tìm thêm cảm hứng từ những đồng nghiệp mình yêu quý.

Khương Ngọc được các tiền bối đánh giá cao khi làm việc chung Ảnh: NSX

Về phần mình, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ niềm vui khi có dịp hội ngộ Hồng Vân, Hữu Châu trong cùng một tác phẩm điện ảnh. Dù ở tuyến đối đầu nhưng lần làm việc này mang lại cho họ nhiều kỷ niệm. Trong một phân cảnh tranh cãi, nữ nghệ sĩ đã nhập tâm đến mức khiến nghệ sĩ Hữu Châu phải hoảng sợ vì “lần đầu tiên thấy dữ như vậy”. Nói về tình bạn này, Hồng Đào cho biết thêm: “Có thể chúng tôi không hợp nhau nhưng không thể thiếu nhau được”.

Bên cạnh nghệ sĩ Hữu Châu, Lên hương còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên khách mời khác. Ngọc Lan kể ngay từ đầu, nhà sản xuất đã hỏi cô có ngại khi phải xuất hiện như “xác chết” trong một đám tang được thực hiện hoành tráng hay không. Với nữ diễn viên, đó là một trải nghiệm thú vị của nghề.

Còn Đinh Y Nhung từng hợp tác trong Chị dâu, cô tiếp tục nhận lời và trở lại với vai trò khách mời vì yêu thích dự án và muốn mang thêm một màu sắc khác cho phim.

Hình ảnh của nghệ sĩ Tiến Luật trong phim điện ảnh Lên hương Ảnh: NSX

Trong khi đó, Tiến Luật nhắc đến quãng thời gian hơn 10 năm làm việc cùng Khương Ngọc. Nam diễn viên cho biết mỗi lần Khương Ngọc xuất hiện tại hiện trường đều mang theo nguồn năng lượng rất tích cực, vui vẻ và hoạt bát. Sự gắn bó trong quá trình làm nghề cũng trở thành một trong những điểm kết nối các nghệ sĩ với dự án.

Lấy chuyện “ngủ hòm” để làm trung tâm câu chuyện, phim đưa lối khán giả đi đến những khúc mắc trong cuộc sống, tình mẫu tử thiêng liêng, nỗi lòng của từng thế hệ đi trước dành cho thế hệ sau. Tác phẩm do Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông chính thức ra rạp từ 18.9, chạm mốc gần 90 tỉ đồng. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, dự án sẽ trình chiếu tại các cụm rạp ở Mỹ từ ngày 9.10.