Hồng Kông gấp rút tháo dỡ lưới giàn giáo sau vụ cháy chung cư thảm khốc

Hôm 4.12, chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh tháo dỡ lưới chắn khỏi tất cả các tòa nhà đang được cải tạo.

Động thái này diễn ra sau khi vật liệu này bị cáo buộc là nguyên nhân gây ra vụ cháy thiêu rụi tòa chung cư Wang Fuk Court tuần trước.

Chính quyền đã ra lệnh tháo dỡ ngay lập tức lưới giàn giáo trên tất cả các tòa nhà dân cư công cộng và tư nhân trước 6.12 để "bảo vệ an toàn công cộng và giúp cư dân cũng như doanh nghiệp an tâm".

Lưới giàn giáo bị tháo sau lệnh tháo dở của chính quyền Hồng Kông ẢNH: REUTERS

Công việc cải tạo trên toàn thành phố sẽ tạm dừng trong khi các thanh tra viên xác minh xem lưới chắn có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hay không.

Ông C.K. Lau (82 tuổi), một người sống tại một khu nhà ở trong thành phố, cho biết việc tháo dỡ lưới đã làm giảm nguy cơ xảy ra thảm họa tương tự: "Sự cố này cho thấy có thể xảy ra hỏa hoạn, vì vậy nếu họ tháo dỡ lưới thì nguy cơ xảy ra tai nạn tương tự sẽ thấp hơn. Vì vậy, cư dân sẽ cảm thấy yên tâm hơn nếu người ta đồng ý tháo dỡ. Vì vậy, người ta đã đồng ý tháo dỡ lưới trong tuần này".

Lãnh đạo cơ quan phát triển Hồng Kông Bernadette Linn hôm 3.12 cho biết hơn 200 tòa nhà tư nhân và hơn 10 tòa nhà công cộng và trụ sở chính quyền sẽ phải tháo dỡ lưới chắn, với chi phí do các nhà thầu chịu.

Sở Xây dựng thành phố dự kiến ban hành quy tắc thực hành mới vào tuần tới, yêu cầu tất cả vật liệu lưới giàn giáo phải được kiểm tra tại chỗ.

Lưới chắn sẽ chỉ được lắp đặt sau khi nhận được chứng nhận các phòng thí nghiệm được chỉ định.

Chính quyền cho biết lưới nhựa và xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo Wang Fuk Court có thể đã gây ra đám cháy kéo dài 40 giờ, trong khi hệ thống báo cháy cũng không hoạt động bình thường.

Trong số hơn 150 thi thể được tìm thấy chính quyền cho biết tính đến chiều 4.12 đã có 140 thi thể được xác định danh tính.