Hồng Kông khống chế đám cháy chung cư, 65 người chết, gần 300 người còn mất tích
Video Thế giới

Hồng Kông khống chế đám cháy chung cư, 65 người chết, gần 300 người còn mất tích

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
27/11/2025 23:31 GMT+7

Hôm 27.11, lực lượng cứu hỏa Hồng Kông khống chế được đám cháy lớn tại một khu chung cư đã làm ít nhất 65 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích. Cảnh sát cho biết nguyên nhân có thể là do một công ty xây dựng "cẩu thả" sử dụng vật liệu không an toàn.

Lực lượng cứu hộ đã phải chiến đấu với sức nóng dữ dội và khói dày đặc trong hơn một ngày sau khi ngọn lửa bùng phát để tiếp cận tìm kiếm người sống sót trên các tầng cao của khu chung cư Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển) ở quận Tai Po (Đại Bộ), phía bắc Hồng Kông.

Thảm kịch tồi tệ nhất trong 77 năm

Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee cho biết chính quyền sẽ lập một quỹ trị giá 300 triệu đô la Hồng Kông (1.000 tỉ đồng) để hỗ trợ người dân gặp nạn trong vụ hỏa hoạn gây chết nhiều người nhất Hồng Kông trong 77 năm qua.

Hồng Kông khống chế đám cháy chung cư, 65 người chết, hàng trăm người còn mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

ẢNH: REUTERS

Cơ quan phát triển thành phố cũng đã thảo luận về việc dần dần thay thế giàn giáo tre trên khắp trung tâm tài chính châu Á này bằng giàn giáo kim loại để tăng tính an toàn.

Tám tòa nhà của khu phức hợp chật chội này có 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của hơn 4.600 người dân trong tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ kinh niên của Hồng Kông.

Hình ảnh video từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc lên từ ít nhất hai trong số bảy tòa tháp 32 tầng được bao bọc bằng lưới xây dựng màu xanh lá cây và giàn giáo tre.

Một lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng, trong khi hàng chục người đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông tin từ chính quyền hôm 27.11. Khoảng 279 người vẫn chưa được tìm thấy.

Nghi vấn vật liệu không an toàn, ba người bị bắt

Cảnh sát cho biết ngoài lưới bảo vệ và lớp phủ nhựa của các tòa nhà, vốn có thể không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, họ còn tìm thấy vật liệu xốp bịt kín một số cửa sổ của một tòa nhà không bị ảnh hưởng, do một công ty xây dựng đã lắp đặt, và công ty này đã thực hiện công việc bảo trì kéo dài cả năm.

“Chúng tôi không loại trừ khả năng các vật liệu xốp đã góp phần làm đám cháy lan nhanh… Các bên liên quan của công ty đã vô cùng tắc trách, dẫn đến tai nạn này", bà Eileen Chung, Cảnh sát trưởng cho biết.

Hồng Kông khống chế đám cháy chung cư, 65 người chết, hàng trăm người còn mất tích - Ảnh 2.

Người dân trú ẩn tại một trung tâm sơ tán sau vụ hỏa hoạn

ẢNH: REUTERS

Truyền thông cho hay khu chung cư này đã được cải tạo trong một năm qua với chi phí 330 triệu đô la Hồng Kông, mỗi căn hộ đóng góp từ 160.000 đến 180.000 đô la Hồng Kông (tương đương 540 triệu - 610 triệu đồng).

Cơ quan chống tham nhũng của Hồng Kông cho biết đã mở một cuộc điều tra về nghi ngờ tham nhũng liên quan đến việc cải tạo.

Cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của công ty này vì nghi ngờ ngộ sát trong vụ cháy.

Vì sao lửa lan nhanh gây đám cháy chung cư thảm khốc ở Hồng Kông?

Vì sao lửa lan nhanh gây đám cháy chung cư thảm khốc ở Hồng Kông?

Vụ cháy chung cư nghiêm trọng tại Hồng Kông đã phơi bày những rủi ro khi sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng. Ngoài ra, giới chức còn phát hiện những điểm nghi vấn khác.

Cháy chung cư ở Hồng Kông: số người chết tăng vọt, hàng trăm người mất tích

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
