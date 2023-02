Hồng Mơ: Có nhiều lời đề nghị giúp đỡ nhưng tôi không thích bị sắp đặt

Hồng Mơ sinh năm 1983, từng gây chú ý tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2005. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, cô còn được biết đến bởi cuộc hôn nhân với diễn viên Thành Nhơn FBNV

Hồng Mơ kể thời gian đầu mới bước chân vào nghề, cô theo đuổi phong cách âm nhạc sôi động. Chính vì vậy, nhiều người góp ý nữ ca sĩ nên đổi nghệ danh vì cái tên Hồng Mơ hoàn toàn không liên quan đến định hướng âm nhạc của cô. Sau đó, giọng ca 8X hoạt động với một nghệ danh khác. Tuy nhiên, nữ khách mời nhận thấy điều này là không cần thiết vì cái tên Hồng Mơ mới thực sự phù hợp với bản thân mình.

Hồng Mơ vốn được biết đến là ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, có thể biến hóa trong nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Song cô vẫn chưa thể bật lên và trở thành một ngôi sao trong làng nhạc Việt. Nữ khách mời chia sẻ: “Tôi không may mắn gặp được một người đúng với mình, viết riêng bài hát cho mình để làm bật lên chất giọng của mình. Vì ca sĩ cần phải có bài hit. Tôi hát được nhiều dòng nhạc, cũng có nhiều người mời tôi hát. Nhưng chưa có bài hát nào thật sự là của tôi, có thể tôn và làm bật lên được giọng hát của tôi cả”.

Hồng Mơ vượt qua nhiều thử thách để được sống trọn vẹn với đam mê âm nhạc BTC

Theo Hồng Mơ, là ca sĩ ai cũng có màu sắc riêng và việc có được một bài hit là sự may mắn khi làm nghề. Giọng ca 8X bày tỏ quan điểm: “Có khi, một ca sĩ đi hát cả đời chỉ cần một bài hit là định hình được phong cách của mình. Khán giả sẽ nhớ ca sĩ đó. Tôi chưa may mắn có được điều này. Cái mà tôi có, được mọi người đánh giá cao là sự cảm âm, cách xử lý bài hát. Vì vậy, có nhiều người mời tôi hát và tham gia nhiều chương trình. Rất may là đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn sống được với nghề”.

Bày tỏ thêm về quan điểm khi làm nghề, Hồng Mơ nói “nếu mình biết là ai sẽ cảm thấy hạnh phúc". Cô thừa nhận: “Bản thân Hồng Mơ biết được mình là người như thế nào, tại sao người ta lại thích và không thích mình. Cho đến ngày hôm nay, với nghề hát, tôi vẫn chưa cảm thấy bị hụt hẫng. Tôi từng cảm thấy tủi thân nhưng sau đó, tôi nhận ra mình không nên suy nghĩ như vậy. Khi mình biết được mình là ai sẽ bỏ qua được tất cả mọi thứ và sống với nghề một cách vui vẻ nhất”.

Hồng Mơ muốn bản thân tự vận động nên từ chối những lời đề nghị giúp đỡ BTC

Khi mới vào nghề, Hồng Mơ gây chú ý khi đoạt được giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 2005. Nhớ lại thời gian đó, nữ khách mời trải lòng: “Tôi cũng nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ. Nhưng tôi là người chịu áp lực rất kém nên muốn tự thân vận động, tự chủ trong mọi thứ. Khi tôi cảm thấy muốn dừng lại tôi sẽ dừng, cảm thấy muốn đi tiếp tôi sẽ tự đi. Tôi không thích phải làm theo sự sắp đặt của người khác”.

Chính vì vậy, Hồng Mơ có định hướng riêng cho mình dù điều đó không làm cô bật lên được như những đồng nghiệp khác. “Tôi không đổ lỗi ai, cũng không phải đổ lỗi cho cuộc đời hay số phận. Tất cả là do mình”, cô nêu ý kiến.