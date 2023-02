Hà Anh Tuấn 'thết đãi' khán giả những gì nơi 'Chân trời rực rỡ'?

Cùng với huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn có sự xuất hiện "kín đến phút 89" của rapper Đen Vâu và khách mời đặc biệt không kém từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa Ninh Bình: các em thiếu nhi trong Câu lạc bộ chiếu xẩm Hà Thị Cầu.

Hà Anh Tuấn và các em thiếu nhi Câu lạc bộ xẩm Hà Thị Cầu biểu diễn mở màn Chân trời rực rỡ, bởi với anh “cội nguồn và tiếng Việt mãi là tế bào gốc sẽ chữa lành, che chở, sẽ nhắc nhở về bản sắc mà chúng ta đã được sinh ra và lớn lên” Đại Ngô

Những "mảnh ghép" hữu duyên ấy - như Hà Anh Tuấn nói, được "đặt" trên "khung tranh" mà anh và ê kíp đã dày tâm lẫn dụng công "thiết kế": ban nhạc với sự kết hợp giữa Crystal band và Saigon Pops Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, nhóm nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh, nhóm bè Cadillac - VK cùng những "họa sĩ" tài năng: nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Nguyễn Hữu Vượng, Long Nguyễn.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc Đạo Ngô

Tất cả, được Hà Anh Tuấn, với tấm lòng chân thành và trân trọng nhất, mang đến Chân trời rực rỡ để "thết đãi" khán giả của mình, những người bạn âm nhạc đã đồng hành lẫn "lên rừng xuống biển" cùng anh suốt chặng đường âm nhạc vừa qua. Và tất cả, cùng Hà Anh Tuấn gặp gỡ tại vị trí thật "đắc địa", khi sân khấu Chân trời rực rỡ dựng nên giữa Cố đô Hoa Lư và nương theo thiên nhiên, được núi đồi hùng vĩ bao quanh cùng dòng sông uốn khúc, tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thoáng đáng, lãng mạn và mang đến niềm tự hào.

Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu, hình tượng khối cầu ở trung tâm sân khấu lấy ý tưởng từ giọt nước mắt hay giọt sương, trong đó có thể là góc nhìn nhưng có khi phản chiếu cả thế giới. Anh cũng nghĩ đến viên ngọc quý khi nơi diễn ra là di tích đậm đà giá trị lịch sử - văn hóa của dân tộc





Bước ra từ "bức tranh" ấy, Hà Anh Tuấn chọn câu chuyện cội nguồn để hát cho hành trình âm nhạc mới của mình. Từng chia sẻ với báo giới lý do anh chọn Ninh Bình để làm concert, vì nơi đây là quê cha mẹ và đất tổ tiên, và Ninh Bình là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát xẩm, gắn với sự nghiệp ca hát của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, nên không khó để hiểu vì sao Hà Anh Tuấn đã mở màn bằng tiết mục kết hợp biểu diễn cùng Câu lạc bộ xẩm Hà Thị Cầu với Ngãi mẹ sinh thành - Bonjour Vietnam, rồi tiếp tục tự hào cất lên bản Tình ca: "tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi...".

Hà Anh Tuấn nói, Chân trời rực rỡ là chương, là sự kiện đặc biệt nhất trong sự nghiệp và cuộc đời mình

Từ xúc cảm, tâm tình lẫn trăn trở cá nhân của người nghệ sĩ trở về cội nguồn hát giữa thiên nhiên, Hà Anh Tuấn dẫn dắt khán giả vào không gian âm nhạc rộng lớn hơn, tin yêu hơn, khi giới thiệu dự án mới - cuộc hạnh ngộ cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Sau album Café sáng và Streets Rhythm, Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh trở thành những người bạn, thỉnh thoảng hay ngồi cà phê trò chuyện. "Câu chuyện thường miên man bất tận, bởi chúng tôi là những người quan tâm rất nhiều các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa... Rồi một ngày, trước cơn đại dịch một năm, Tuấn nói: "Em cần anh trong một show trọng đại sắp tới! Em sẽ mời Kitaro về diễn cùng em!". Tôi không ngạc nhiên, vì biết Tuấn hiểu rõ âm nhạc của tôi thời hậu Café sáng, biết khi nào thứ âm nhạc ấy cần một "chân trời" để tung cánh, biết thứ âm nhạc nào cần cho show diễn trọng đại sắp tới". Và Người Việt Nam, Người đi xuyên thời gian, Chân trời là 3 ca khúc mới được Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Võ Thiện Thanh giới thiệu thật "rực rỡ", nơi "Chân trời...".

Tuấn cho biết, anh luôn tự hao và tìm thấy sự tự hào trong những ca khúc viết về Việt Nam

Còn nhớ trong những lần trò chuyện cùng khán giả của mình, Hà Anh Tuấn nói, để được hát và hiện hữu cùng âm nhạc, người nghệ sĩ thường rất dễ "ngoại tình". Là bởi anh không thể cứ sống mãi với khán giả quen thuộc - tình yêu cũ, mà phải tìm và có người thưởng thức mới - tình yêu tiếp nối. Và Hà Anh Tuấn đã vừa đủ "liều lĩnh" lẫn "tài tình" để làm được điều ấy trên con đường âm nhạc của mình, nơi Chân trời rực rỡ...

"Ông Kitaro ở đây hôm nay, trong concert Chân trời rực rỡ, cho chúng ta thấy rằng đừng bao giờ ngừng nuôi dưỡng và theo đuổi ước mơ...", Tuấn chia sẻ

Nhìn lại chặng đường Hà Anh Tuấn đã đi cùng âm nhạc, từ cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2006 đến album Café sáng, sang concert kỷ niệm 10 năm ca hát Cafe In Concert, rồi See Sing Share, hay Truyện ngắn, The Veston, Những vết thương lành, cái tên anh dường như luôn gắn với những ý kiến trái chiều. Người không thích nghe Tuấn hát bảo ca sĩ thiếu chất riêng, giọng không tròn vành rõ chữ, người có nghe có biết đến Tuấn thì nói anh khéo léo, nói hay hơn hát, biết truyền thông lẫn chiều lòng khán giả...

Phần trình diễn của nghệ sĩ Kitaro trong "sân khấu xoay trong sân khấu", được thiết kế mang dáng dấp hoa đạo - nghệ thuật cắm hoa đặc sắc nhất được người Nhật gìn giữ và phát huy Thiên Anh

Nhưng, hơn ai hết, chính khán giả của Hà Anh Tuấn sẽ lý giải được vì sao họ đến với anh, gắn bó và rong ruổi cùng anh để có thể cùng nhau khám phá thế giới âm nhạc âm nhạc - những vùng năng lượng mới và hòa điệu trong không gian cảm xúc từ ký ức - hiện tại lẫn lấp lánh hy vọng vào "chân trời rực rỡ" mới, trong bất kỳ show diễn nào từ TP.HCM, Hà Nội hay Hội An, Đà Lạt, Ninh Bình. Tuấn luôn nói anh may mắn khi có được tất cả, nhưng không ai không biết, nếu chỉ với may mắn, làm sao Hà Anh Tuấn "gìn giữ và phát huy" cộng đồng người nghe nhạc có thể đồng hành cùng anh, để cùng nhau, tạo nên những ký ức đẹp trong từng dấu ấn sự nghiệp lẫn cuộc đời như thế!

Tuấn nói, sự xuất hiện của Đen là nét chấm phá tuyệt vời cho bức tranh âm nhạc Chân trời rực rỡ. Cùng nhau, họ đã công bố quỹ học bổng với 500 triệu đồng dành cho Ninh Bình - quê hương Hà Anh Tuấn và Quảng Ninh - quê hương Đen Vâu

Những gì Hà Anh Tuấn đã bồi đắp cho con đường âm nhạc của mình, để có một Chân trời rực rỡ hôm nay, hẳn cũng được vị khách quốc tế - huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro cảm nhận được trong đêm diễn cùng anh, và diễn cho khán giả anh hát cùng thần tượng. Bởi trong chương trình (còn diễn ra đêm nay 25.2), bên cạnh màn trình diễn solo, Kitaro còn sáng tạo hòa âm và cùng biểu diễn 3 tác phẩm gắn liền với âm nhạc Hà Anh Tuấn: Xuân thì (Phan Mạnh Quỳnh), Tháng tư là lời nói dối của em (Phạm Toàn Thắng), Một mình một sớm ban mai (Việt Anh), cũng như có 2 tác phẩm nổi tiếng của ông được nhạc sĩ Việt Anh viết lời Việt: Koi - Ánh trăng tan và Silk road - Đường tơ lụa, đường cố hương. Dù ê kíp thực hiện không nhắc tới chi phí để mời một huyền thoại âm nhạc thế giới đến Việt Nam biểu diễn, song hẳn ai cũng biết đó là con số không hề nhỏ.

Việc chọn Ninh Bình với những di chuyển không thuận lợi cho đa số khán giả (phải bay hoặc đi tàu và đi xe để đến được nơi đây), thì những yêu cầu từ khách mời quốc tế có lẽ cũng không dễ dàng với Hà Anh Tuấn và ê kíp tổ chức. Vậy nhưng trên sân khấu Chân trời rực rỡ, đâu chỉ có ông Kitaro nhận thấy tình cảm của khán giả dành cho âm nhạc Hà Anh Tuấn và dành cho âm nhạc Kitaro, mà gần chục ngàn khán giả hẳn đã cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đã đến và có mặt tại Chân trời rực rỡ hôm nay. Điều đó còn có thể thấy được qua gần 10 status ông viết từ khi đến Việt Nam cho concert này, cùng hình ảnh về hoạt động trồng cây tại rừng quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình mà Kitaro đã chung tay cùng Hà Anh Tuấn và ê kíp.