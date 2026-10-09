Hồng Nhung rạng rỡ sau biến cố, đọ sắc cùng Hồ Ngọc Hà, Hoàng Oanh

Sau 2 năm vắng bóng, Cường Đàm chính thức trở lại cùng dự án AETHER và chủ đề khơi gợi nhiều ý niệm mang tên “Giới hạn mở”. Sự kiện quy tụ nhiều sao Việt như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Diễm My 9X, Mỹ Anh, Min, Lan Khuê… cùng nhiều doanh nhân, chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong không gian đậm chất nghệ thuật, thời trang và điêu khắc cùng hiện diện qua màn trình diễn đương đại. Bộ sưu tập mới được giới thiệu theo một cách độc đáo, khi những người mẫu ẩn danh, che kín gương mặt bằng mặt nạ và đôi tay bằng găng, lần lượt bước vào các vùng sáng, dưới những mái vòm mang đậm dấu ấn thời gian.
20 thiết kế là sự biến đổi của chất liệu, phom dáng và chi tiết, với bảng màu chuyển động từ những sắc độ đậm, trung tính đến các gam màu giàu tính biểu đạt. Dù khác biệt về biểu hiện, các thiết kế vẫn được liên kết bởi những đường cong tối giản, tiết chế và có tính chiết trung.
Sắc vóc của Hồng Nhung ở tuổi 56
Trong đó, sự xuất hiện của ca sĩ Hồng Nhung được nhiều người quan tâm. Sau biến cố sức khỏe, giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội trở lại các hoạt động nghệ thuật bằng nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung của nữ nghệ sĩ cũng được nhiều người quan tâm. Tại sự kiện, cô có dịp hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết như Mỹ Linh, Tùng Dương...
Có quãng thời gian, Hồng Nhung phải ra vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Dù vậy, giọng ca 7X vẫn duy trì việc biểu diễn trên sân khấu và sắp xếp lịch trình để chăm sóc cho các con. Bên cạnh việc sống kỷ luật, Hồng Nhung còn tích cực tập luyện, cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Chính điều này không chỉ giúp nữ nghệ sĩ giữ được sắc vóc trẻ trung mà còn là cách giúp cô cân bằng năng lượng sau biến cố sức khỏe.
Mỹ Linh - Mỹ Anh với phong cách đối lập tại sự kiện. Nếu như giọng ca Tóc ngắn toát lên vẻ quyền lực, sang trọng thì con gái cô chọn phong cách thanh lịch với chiếc váy xanh tinh tế
Ảnh: NTK cung cấp
Nếu như Min chọn phong cách gợi cảm thì Lan Khuê xuất hiện với hình ảnh thanh lịch. Sau khi kết hôn, nữ siêu mẫu 9X vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, bên cạnh việc dành thời gian chăm sóc gia đình
Ảnh: NTK cung cấp
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