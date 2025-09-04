Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hồng Nhung rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, kết hợp với con trai Hà Kiều Anh

Thạch Anh
Thạch Anh
04/09/2025 21:48 GMT+7

Ca sĩ Hồng Nhung gây chú ý khi xuất hiện trong một đêm nhạc thiện nguyện, có màn kết hợp ăn ý với con trai của Hà Kiều Anh trong sự cổ vũ của khán giả.

Đêm nhạc Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn diễn ra tại TP.HCM, có sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang, diễn viên Bình Minh, NSƯT Linh Nga, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường… Đây là chương trình do Chi hội Ươm mầm ước mơ thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Cơ quan thường trực phía nam - tổ chức, với thông điệp giúp các tài năng nhí cùng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau tỏa sáng.

Hồng Nhung rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, kết hợp với con trai Hà Kiều Anh - Ảnh 1.

Màn kết hợp đặc biệt của ca sĩ Hồng Nhung và con trai của Hà Kiều Anh

ẢNH: BTC

Ngay từ tiết mục mở đầu, Hà Kiều Anh cùng 3 con đã khiến khán phòng vỡ òa thích thú khi cùng hòa giọng trong ca khúc Người gieo mầm xanh - một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. 

Xuyên suốt chương trình, những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong đó, Kamen và Kingsley (con của Hà Kiều Anh), Luna (con của NSƯT Linh Nga), An Nhiên và An Như (con của MC Bình Minh)… tự tin trình diễn bên đàn piano những bản nhạc nổi tiếng. Còn bé Sol cất cao tiếng hát trong trẻo với ca khúc Cánh én tuổi thơ và hòa giọng cùng mẹ Đoan Trang trong tiết mục Em là bông hồng nhỏ.

Màn trình diễn đặc biệt của ca sĩ Hồng Nhung

Trên sân khấu, Hồng Nhung khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Cho con. Phần thể hiện của cô thêm ấn tượng vì được Kamen - con trai lớn của Hà Kiều Anh đệm đàn. Sau biến cố sức khỏe, giọng ca 7X tích cực với các hoạt động nghệ thuật, ghi điểm vì vẻ ngoài rạng rỡ. Hồng Nhung dí dỏm chia sẻ: “Ngày thường mà bảo Kamen đệm đàn cho hát thì còn lâu mới chịu. Nhưng đến hôm nay vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình nên Hồng Nhung mới được cháu đệm đàn cho”.

- Ảnh 2.

Hà Kiều Anh vui khi các con san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: BTC

Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết: “Các con đã tập luyện, cố gắng không ngừng nhưng không phải để trở thành những ngôi sao rực rỡ, mà để tiếng đàn, lời ca của mình có thể sưởi ấm và mang đến niềm vui cho những người bạn kém may mắn hơn mình. Tôi rất hạnh phúc khi những đứa trẻ của tôi cũng góp mặt trong đêm nay, sánh vai cùng những bạn nhỏ khác viết nên một bản hòa ca lan tỏa yêu thương”.

Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã tặng quà và những phần học bổng ý nghĩa cho các bạn nhỏ khó khăn đến từ nhiều nơi như Mái ấm Ga Sài Gòn, các em nhỏ bị mất mát trong đợt dịch Covid -19 và Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa.

Cũng là một người mẹ, Hà Kiều Anh hiểu mong muốn của các phụ huynh là người nhìn thấy con mình lớn lên trong tình yêu thương, hạnh phúc. Đó là lý do cô muốn chia sẻ với các bé có hoàn cảnh bất hạnh, kém may mắn. “Tôi hy vọng sau chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng lòng của mọi người. Dù chỉ là những việc bé nhỏ nhưng khi mình làm bằng cả trái tim thì tôi tin tình yêu thương đó sẽ được lan tỏa”, Hoa hậu Hà Kiều Anh bày tỏ.

Tin liên quan

Hồng Nhung xạ trị lần 3, tiết lộ cuộc sống sau khi mắc ung thư

Hồng Nhung xạ trị lần 3, tiết lộ cuộc sống sau khi mắc ung thư

Trong quá trình xạ trị, Hồng Nhung không tránh khỏi mệt mỏi, buồn nôn. Song nữ ca sĩ không cho phép bản thân yếu đuối giai đoạn này.

Khám phá thêm chủ đề

Hồng Nhung ca sĩ Hồng Nhung Hà Kiều Anh đêm nhạc thiện nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận