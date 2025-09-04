Hồng Nhung rạng rỡ sau biến cố sức khỏe, kết hợp với con trai Hà Kiều Anh

Đêm nhạc Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn diễn ra tại TP.HCM, có sự góp mặt của ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang, diễn viên Bình Minh, NSƯT Linh Nga, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường… Đây là chương trình do Chi hội Ươm mầm ước mơ thuộc Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Cơ quan thường trực phía nam - tổ chức, với thông điệp giúp các tài năng nhí cùng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau tỏa sáng.

Màn kết hợp đặc biệt của ca sĩ Hồng Nhung và con trai của Hà Kiều Anh ẢNH: BTC

Ngay từ tiết mục mở đầu, Hà Kiều Anh cùng 3 con đã khiến khán phòng vỡ òa thích thú khi cùng hòa giọng trong ca khúc Người gieo mầm xanh - một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Xuyên suốt chương trình, những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong đó, Kamen và Kingsley (con của Hà Kiều Anh), Luna (con của NSƯT Linh Nga), An Nhiên và An Như (con của MC Bình Minh)… tự tin trình diễn bên đàn piano những bản nhạc nổi tiếng. Còn bé Sol cất cao tiếng hát trong trẻo với ca khúc Cánh én tuổi thơ và hòa giọng cùng mẹ Đoan Trang trong tiết mục Em là bông hồng nhỏ.

Màn trình diễn đặc biệt của ca sĩ Hồng Nhung

Trên sân khấu, Hồng Nhung khoe giọng hát ngọt ngào với ca khúc Cho con. Phần thể hiện của cô thêm ấn tượng vì được Kamen - con trai lớn của Hà Kiều Anh đệm đàn. Sau biến cố sức khỏe, giọng ca 7X tích cực với các hoạt động nghệ thuật, ghi điểm vì vẻ ngoài rạng rỡ. Hồng Nhung dí dỏm chia sẻ: “Ngày thường mà bảo Kamen đệm đàn cho hát thì còn lâu mới chịu. Nhưng đến hôm nay vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình nên Hồng Nhung mới được cháu đệm đàn cho”.

Hà Kiều Anh vui khi các con san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BTC

Hoa hậu Hà Kiều Anh cho biết: “Các con đã tập luyện, cố gắng không ngừng nhưng không phải để trở thành những ngôi sao rực rỡ, mà để tiếng đàn, lời ca của mình có thể sưởi ấm và mang đến niềm vui cho những người bạn kém may mắn hơn mình. Tôi rất hạnh phúc khi những đứa trẻ của tôi cũng góp mặt trong đêm nay, sánh vai cùng những bạn nhỏ khác viết nên một bản hòa ca lan tỏa yêu thương”.

Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã tặng quà và những phần học bổng ý nghĩa cho các bạn nhỏ khó khăn đến từ nhiều nơi như Mái ấm Ga Sài Gòn, các em nhỏ bị mất mát trong đợt dịch Covid -19 và Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa.

Cũng là một người mẹ, Hà Kiều Anh hiểu mong muốn của các phụ huynh là người nhìn thấy con mình lớn lên trong tình yêu thương, hạnh phúc. Đó là lý do cô muốn chia sẻ với các bé có hoàn cảnh bất hạnh, kém may mắn. “Tôi hy vọng sau chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng lòng của mọi người. Dù chỉ là những việc bé nhỏ nhưng khi mình làm bằng cả trái tim thì tôi tin tình yêu thương đó sẽ được lan tỏa”, Hoa hậu Hà Kiều Anh bày tỏ.