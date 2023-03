Hồng Vân khóc nghẹn trước cảnh con trai xin mẹ cho tự vẫn

Cô Điệp là người động viên khi con trai gặp biến cố BTC

Hoàng An bị ngã cầu thang khiến đôi chân bị chấn thương nặng. Ngày bệnh viện trả về vì không thể chữa trị được, cả gia đình đau buồn cho số phận của khách mời. Chia sẻ với NSND Hồng Vân trong chương trình, cô Điệp nhớ lại ngày nhận được điện thoại con trai nhưng trong lòng bất an. “Con nói với tôi con bị bệnh, mẹ xin nghỉ vài hôm để lên chăm con. Đến khi tôi lên nhìn tình trạng của con trai, tôi chỉ muốn nhảy từ trên lầu xuống”, nữ khách mời cho hay.



Có lần cha của Hoàng An kê hai chân lên cao để anh nghỉ ngơi thì đột nhiên hai mắt Hoàng An trợn ngược lên chỉ còn một màu trắng. Cha anh nhầm tưởng là con trai đã vĩnh viễn ra đi, ông đau buồn đắp lên người con trai chiếc khăn trắng. "Tôi nghe kể lại lúc đó tôi đã ngừng thở, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nghe tiếng gọi của mẹ rất nhiều lần, tôi thấy tim mình thở nhẹ lại. Thời khắc đó, tôi như được sinh ra lần thứ hai", Hoàng An kể lại.

Hoàng An từng nghĩ đến cái chết khi nhận thấy mình là gánh nặng của gia đình BTC

Trải qua 6 năm phải ngồi xe lăn sau biến cố, Hoàng An vẫn không thể nào quên được thời điểm mà anh chỉ vừa tốt nghiệp thạc sĩ, với nhiều ấp ủ, dự định cho tương lai. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi tất cả. Nhìn thấy gia đình chạy đôn chạy đáo để tìm cách cứu chữa cho mình nhưng không thành, nam khách mời không còn hy vọng đứng lên một lần nữa.



Biểu hiện của sự tuyệt vọng chính là lúc Hoàng An quyết định kết liễu mạng sống của mình. Nhân lúc mẹ đang may đồ ở ngoài, anh dùng khăn tạo thành dây, dự định treo cổ. May mắn thay cô Điệp lúc đó luôn túc trực và để mắt đến con trai nên kịp thời ngăn chặn. “Con xin tôi để con ra đi cho tôi bớt khổ, lúc đó tôi chỉ có thể bò đi chứ không đứng nổi nữa”, nữ khách mời nói.



Chương trình Mảnh ghép hoàn hảo với sự góp mặt của mẹ con Hoàng An lên sóng ngày 24.3 trên VTV9 BTC

Đồng hành cùng con, cô Điệp còn phải vượt qua những lời bàn tán của người xung quanh. Họ xoáy vào nỗi đau của người phụ nữ làm nghề lao công để chạy chữa cho con. Nhưng chính tình yêu thương của gia đình là sức mạnh giúp cho Hoàng An mạnh mẽ, tự tin lên từng ngày. Anh nhận ra nếu từ bỏ là một quyết định vô cùng ích kỷ. Thông qua chương trình, nam khách mời gửi lời xin lỗi đến mẹ. “Tôi từng hứa với mẹ, rằng sẽ ăn học thành tài để lo cho mẹ, để mẹ không phải 10 giờ khuya phải đi quét lá cây tới sáng, đến sáng mẹ vẫn không được ngủ, thời gian đó mẹ lại lụi cụi chăm sóc cho tôi, thế mà giờ tôi lại là gánh nặng của mẹ”, Hoàng An nghẹn ngào.

Khi được hỏi về số tiền đã bỏ ra để chạy chữa cho con, cô Điệp nói mình không nhớ rõ. Người phụ nữ này chỉ mong con trai mạnh khỏe, có đủ ý chí để sống cùng ba mẹ. Tâm sự này khiến NSND Hồng Vân không khỏi xót xa. Nữ MC khóc nghẹn cho rằng cô Điệp không nên quá lo lắng cho tương lai của Hoàng An. "Ngoài kia, đâu đó vẫn còn mối lương duyên, như một mảnh ghép đang đợi sẵn để về cùng một mái nhà với Hoàng An, đó cũng chính là món quà báo hiếu tuyệt vời nhất dành cho mẹ", Hồng Vân bộc bạch.