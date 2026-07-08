Hồng y từng được xem là ứng viên giáo hoàng bị tố quấy rối tình dục

Hồng y Cristobal Lopez Romero (74 tuổi), người gốc Tây Ban Nha, hiện là Tổng giám mục Rabat tại Ma Rốc. Ông phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm.

Cố Giáo hoàng Francis (phải) trò chuyện với Tổng Giám mục Rabat Cristobal Lopez Romero tại Ma Rốc ngày 31.3.2019 ẢNH: AFP

Theo AFP, một phụ nữ đã gửi đơn khiếu nại bằng văn bản về ông Lopez tới Đại sứ quán Vatican tại Ma Rốc hồi tháng 5. Trong đơn, người này cáo buộc vị hồng y có hành vi "ôm ấp dai dẳng và kéo dài một cách đặc biệt", đồng thời "cố gắng tiếp xúc thân mật về thể xác", đến mức có thể được xem là tìm cách hôn bà. Người phụ nữ này nói bà "gần như không thể" tránh được tình huống đó.

AFP đưa tin ít nhất 5 trường hợp tương tự liên quan đến ông đã được báo cáo lên Giáo hội.

Về phần mình, ông Lopez thừa nhận mình bị "cáo buộc có hành vi không phù hợp với phụ nữ trưởng thành", đồng thời cho biết Giáo hội đã mở cuộc điều tra sơ bộ. Tuy nhiên, ông khẳng định: "Tôi không hề có hành vi hành hung, bạo lực hay quấy rối tình dục".

Tổng giám mục Marc Helfer, phụ tá của ông Lopez, nói với AFP rằng các cơ quan nội bộ của Giáo hội cần tiến hành điều tra trước khi có kết luận. "Chúng tôi không biết liệu các hành vi được báo cáo có thực sự cấu thành tội tấn công tình dục hay không", ông nói. Ông khẳng định: "Chúng tôi không che đậy cho bất cứ ai".

Theo AFP dẫn một nguồn thạo tin, các "cộng sự thân cận" quen biết ông Lopez nhiều năm cho biết ông từng có hành vi tương tự trong thời gian làm nhà truyền giáo ở Nam Mỹ.

Ông Lopez được biết đến như một "linh mục đường phố", thường xuyên hỗ trợ người nghèo. Ông từng lãnh đạo dòng Salesian tại Paraguay, Bolivia và Tây Ban Nha trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Rabat.

Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, ông Lopez từng được một số nhà quan sát Vatican và hồng y đồng cấp nhắc đến như một gương mặt có thể kế nhiệm, theo trang Crux.

Theo tờ National Catholic Review, kinh nghiệm xây dựng cầu nối giữa các nền văn hóa và châu lục có thể giúp ông trở thành một ứng viên đáng chú ý cho vị trí cao nhất trong Giáo hội.

Tuy nhiên, ông Lopez đã rút khỏi tiến trình bầu giáo hoàng chỉ 4 ngày trước cuộc bỏ phiếu, nói rằng ông "hoàn toàn không có tham vọng" trở thành giáo hoàng và nếu được bầu, ông sẽ "trốn đến Sicily".

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo nhiều thập niên qua đối mặt với các bê bối lạm dụng tình dục và cáo buộc che đậy. Giáo hoàng Francis từng cam kết xử lý "văn hóa lạm dụng", song cũng bị chỉ trích vì chưa làm đủ để ngăn chặn tình trạng bao che trong nội bộ Giáo hội.

Luật sư người Ma Rốc Nadia Debbache, chuyên về các vụ bạo lực tình dục, nói với AFP rằng nếu được chứng minh, các hành vi mà ông Lopez bị cáo buộc có thể cấu thành "quấy rối tình dục nghiêm trọng và tấn công tình dục nghiêm trọng", với tình tiết tăng nặng là cáo buộc lạm dụng vị trí quyền lực. Hiện chưa có đơn tố cáo hình sự nào được nộp tại Ma Rốc.

Theo một nguồn tin, ông Lopez gần đây đã đề nghị bổ nhiệm người kế nhiệm, dấu hiệu cho thấy ông có thể đang tính đến việc chuyển giao quyền lực trước khi đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc vào năm 2027.