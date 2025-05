Honor 'chế giễu' dòng smartphone Galaxy A

Trong một hình ảnh quảng cáo cho dòng sản phẩm Honor 400 mà công ty Trung Quốc dự kiến ra mắt vào ngày 22.5, Honor đã khéo léo đưa ra một thông điệp ẩn với dòng chữ "Not the same" (tạm dịch: không giống nhau), trong đó từ "sam" được in đậm màu xanh, rõ ràng ám chỉ đến Samsung.

Galaxy A56 là mục tiêu mà Honor 400 series hướng đến ẢNH: FUTURE

Đây không phải là lần đầu tiên Honor "châm chọc" Samsung bởi trước đó vào tháng 1.2025, thương hiệu này đã chỉ trích Galaxy S25 Ultra vì thiếu sự đổi mới.

Honor 400 được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Galaxy A56 ở phân khúc smartphone tầm trung và thông điệp "Not the same" có thể ám chỉ đến tính độc đáo của sản phẩm mới, đồng thời chỉ trích sự tương đồng trong thiết kế của các mẫu điện thoại Galaxy A từ Samsung.

Honor 400 series liệu có chiến thắng được Galaxy A56?

Mặc dù là một thương hiệu nhỏ hơn nhưng Honor đang thể hiện sự tự tin vào sản phẩm của mình. Theo thông tin từ hình ảnh giới thiệu, cả Honor 400 và Honor 400 Pro sẽ được trang bị camera AI 200 MP, vượt trội hơn so với camera chính 50 MP trên Galaxy A56. Riêng Honor 400 Pro còn có thể được trang bị camera tele chuyên dụng, trong khi Galaxy A56 chỉ có camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP.

Các thông tin về Honor 400 hiện vẫn còn hạn chế, tuy nhiên hình ảnh quảng cáo cho thấy sản phẩm sẽ có phần mềm AI (trí tuệ nhân tạo) độc đáo và khả năng chống nước ấn tượng. Ngày phát hành Honor 400 và 400 Pro cũng diễn ra sau một tháng kể từ khi Honor 400 Lite được ra mắt.

Tuy Honor 400 Lite được đánh giá là "chiếc điện thoại chắc chắn với một số tính năng hấp dẫn", nhưng để cạnh tranh với "chiếc điện thoại đa năng ấn tượng" Galaxy A56, Honor sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều.