Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Honor X7d ra mắt, tạo chuẩn mực mới cho smartphone bền bỉ, giá phổ thông

Thành Luân
Thành Luân
01/11/2025 16:28 GMT+7

Honor vừa chính thức giới thiệu Honor X7d, mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng X, hứa hẹn mang đến chuẩn mực mới cho phân khúc phổ thông với độ bền vượt trội và hiệu năng thông minh.

Honor X7d đạt chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ SGS Thụy Sĩ, kháng nước IP65, pin kép 6.500 mAh bền bỉ và nút AI tương tác thông minh, khẳng định triết lý "bền bỉ - mạnh mẽ - thông minh" trong tầm giá dễ tiếp cận.

Honor X7d ra mắt tạo chuẩn mực mới cho smartphone bền bỉ, giá phổ thông - Ảnh 3.

Honor X7d mang đến khả năng kháng nước và chống rơi vỡ khá tốt

ẢNH: CTV

Không chỉ là một chiếc smartphone phổ thông, Honor X7d còn thể hiện tinh thần tiên phong của Honor trong việc mang công nghệ cao cấp đến mọi phân khúc. Để chứng minh sức mạnh bền bỉ của sản phẩm, Honor đã tổ chức sự kiện "5 Sao Đại Chiến" vào ngày 1.11, nơi Honor X7d được thử thách qua các bài kiểm tra khắc nghiệt với sự tham gia của hàng trăm khách mời.

Tại đây, Honor X7d được sử dụng làm vợt hockey, bia đỡ tên và trải qua các thử thách như thả rơi tự do, va đập và kháng nước mà vẫn hoạt động ổn định. Sự kiện cũng nhấn mạnh chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS Thụy Sĩ.

Honor X7d ra mắt tạo chuẩn mực mới cho smartphone bền bỉ, giá phổ thông - Ảnh 2.

Sự kiện "5 Sao Đại Chiến" chứng minh sức mạnh bền bỉ đáng gờm của Honor X7d

Ảnh: CTV

Sức mạnh đáng gờm trên Honor X7d

Được định vị là smartphone phổ thông siêu bền, Honor X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2 mét. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc "áo giáp tê giác", kết hợp với hệ thống phân tán lực thông minh giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm. Chuẩn kháng nước IP65 giúp Honor X7d chống lại bụi bẩn và tia nước, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút.

Honor X7d không chỉ nổi bật về độ bền mà còn gây ấn tượng với viên pin kép dung lượng 6.500 mAh mang lại thời lượng sử dụng dài nhất trong phân khúc. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn và an toàn hơn, đồng thời tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo hoạt động ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C.

Ở mặt sau, Honor X7d được trang bị camera chính 108 MP Ultra-Clear cho khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ trong mọi điều kiện ánh sáng. Cụm camera hỗ trợ zoom 3x không mất chi tiết cùng ba chế độ chân dung thông minh giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Camera chính 108 MP Ultra-Clear cho khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ

ẢNH: CTV

Honor X7d có hai phiên bản: Honor X7d 4G (8/256 GB) giá 5,69 triệu đồng và Honor X7d 5G (8/256 GB) giá 7,09 triệu đồng, cùng nhiều màu sắc để người dùng lựa chọn. Với thiết kế siêu bền và hiệu năng mạnh mẽ, Honor X7d hứa hẹn sẽ là lựa chọn nổi bật trong phân khúc smartphone phổ thông cuối năm nay.

Tin liên quan

Smartphone gập đẳng cấp Honor Magic V5 ra mắt thị trường Việt

Smartphone gập đẳng cấp Honor Magic V5 ra mắt thị trường Việt

Honor vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone gập mỏng nhất thế giới Magic V5, với độ dày chỉ 4,1 mm khi mở.

Khám phá thêm chủ đề

Kháng nước Độ bền Đại chiến smartphone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận