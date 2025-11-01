Honor X7d ra mắt, tạo chuẩn mực mới cho smartphone bền bỉ, giá phổ thông

Honor X7d đạt chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ SGS Thụy Sĩ, kháng nước IP65, pin kép 6.500 mAh bền bỉ và nút AI tương tác thông minh, khẳng định triết lý "bền bỉ - mạnh mẽ - thông minh" trong tầm giá dễ tiếp cận.

Honor X7d mang đến khả năng kháng nước và chống rơi vỡ khá tốt

ẢNH: CTV

Không chỉ là một chiếc smartphone phổ thông, Honor X7d còn thể hiện tinh thần tiên phong của Honor trong việc mang công nghệ cao cấp đến mọi phân khúc. Để chứng minh sức mạnh bền bỉ của sản phẩm, Honor đã tổ chức sự kiện "5 Sao Đại Chiến" vào ngày 1.11, nơi Honor X7d được thử thách qua các bài kiểm tra khắc nghiệt với sự tham gia của hàng trăm khách mời.

Tại đây, Honor X7d được sử dụng làm vợt hockey, bia đỡ tên và trải qua các thử thách như thả rơi tự do, va đập và kháng nước mà vẫn hoạt động ổn định. Sự kiện cũng nhấn mạnh chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS Thụy Sĩ.

Sự kiện "5 Sao Đại Chiến" chứng minh sức mạnh bền bỉ đáng gờm của Honor X7d Ảnh: CTV



Sức mạnh đáng gờm trên Honor X7d

Được định vị là smartphone phổ thông siêu bền, Honor X7d đạt chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2 mét. Thiết bị được thiết kế theo cấu trúc "áo giáp tê giác", kết hợp với hệ thống phân tán lực thông minh giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm. Chuẩn kháng nước IP65 giúp Honor X7d chống lại bụi bẩn và tia nước, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút.

Honor X7d không chỉ nổi bật về độ bền mà còn gây ấn tượng với viên pin kép dung lượng 6.500 mAh mang lại thời lượng sử dụng dài nhất trong phân khúc. Cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn và an toàn hơn, đồng thời tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo hoạt động ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C.

Ở mặt sau, Honor X7d được trang bị camera chính 108 MP Ultra-Clear cho khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ trong mọi điều kiện ánh sáng. Cụm camera hỗ trợ zoom 3x không mất chi tiết cùng ba chế độ chân dung thông minh giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Camera chính 108 MP Ultra-Clear cho khả năng chụp ảnh chi tiết và sáng rõ

ẢNH: CTV

Honor X7d có hai phiên bản: Honor X7d 4G (8/256 GB) giá 5,69 triệu đồng và Honor X7d 5G (8/256 GB) giá 7,09 triệu đồng, cùng nhiều màu sắc để người dùng lựa chọn. Với thiết kế siêu bền và hiệu năng mạnh mẽ, Honor X7d hứa hẹn sẽ là lựa chọn nổi bật trong phân khúc smartphone phổ thông cuối năm nay.