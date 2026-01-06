Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 13 luật

Các luật này gồm: luật Tương trợ tư pháp về dân sự; luật Giám định tư pháp; luật Thi hành án dân sự; luật Dân số; luật Phòng bệnh; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chuyển giao công nghệ; luật Trí tuệ nhân tạo; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ; luật Công nghệ cao; luật Chuyển đổi số; luật Xây dựng; luật Hàng không dân dụng VN; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cũng trong ngày 5.1, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó có hai mức quà là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Mức 600.000 đồng cho người có công với cách mạng gồm những người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng: người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ VN anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng cũng được hưởng mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho những người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng gồm: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng.

Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) được hưởng mức quà 300.000 đồng.