Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng

Mai Hà
Mai Hà
20/12/2025 05:00 GMT+7

Chiều 19.12, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng.

Dự buổi lễ có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với ông Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và ông Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chúc mừng và cho biết, hai thượng tướng đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của QĐND; được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị hai thượng tướng cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực tiêu biểu; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cấp cao về quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng. Ông hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Quân khu 7

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Quân khu 7

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 7.

Khám phá thêm chủ đề

thượng tướng chủ tịch nước chủ tịch nước lương cường thăng quân hàm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận