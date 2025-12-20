Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng

Dự buổi lễ có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam...

Tại buổi lễ, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với ông Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và ông Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chúc mừng và cho biết, hai thượng tướng đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của QĐND; được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước đề nghị hai thượng tướng cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị mẫu mực tiêu biểu; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đào tạo, bồi dưỡng cấp cao về quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng. Ông hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…