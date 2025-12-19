Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cán bộ Đoàn cần giữ lửa nhiệt huyết, đam mê

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/12/2025 19:28 GMT+7

Tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi Cụm hoạt động số 1, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm bày tỏ mong muốn cán bộ Đoàn sẽ vượt qua khó khăn, giữ ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê.

Chiều 19.12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi Cụm hoạt động số 1, với sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Thanh niên tình nguyện để lại ấn tượng đẹp trong nhân dân

Tại hội nghị, 8 tỉnh miền núi phía bắc trong cụm số 1 đã báo cáo về tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua và kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá 2025 là một năm đặc biệt, với khối lượng công việc lớn, nhiều thay đổi về mô hình tổ chức và phát sinh nhiều nhiệm vụ ngoài dự kiến ban đầu.

Cán bộ Đoàn cần giữ lửa nhiệt huyết, đam mê- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị

ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, năm 2025 là thời điểm tổ chức Đoàn phải đồng thời thích ứng với việc sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh giản biên chế, trong khi nhiệm vụ ngày càng tăng.

Nhiều địa phương phải thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành bộ phận một cửa, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, hỗ trợ thi công các công trình trọng điểm như đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đồng thời vẫn tổ chức đại hội Đoàn các cấp theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Trong bối cảnh đó, anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong cụm khi bảo đảm triển khai đồng thời cả nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh.

Qua các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ hành chính công, phòng chống thiên tai, hình ảnh thanh niên được thể hiện rõ nét, trách nhiệm và để lại ấn tượng tích cực trong xã hội và trong lòng nhân dân.

Khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ

Định hướng cho năm 2026, anh Nguyễn Tường Lâm lưu ý, đây là năm tiếp tục có khối lượng công việc rất lớn, gắn với nhiều sự kiện quan trọng như: Đại hội Đảng, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, bầu cử Quốc hội và Đại hội Đoàn toàn quốc.

Cán bộ Đoàn cần giữ lửa nhiệt huyết, đam mê- Ảnh 2.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự chủ trì của anh Nguyễn Tường Lâm

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần cụ thể hóa chương trình hành động. Mỗi tỉnh cần xây dựng kế hoạch chi tiết, có "tên gọi" và "công cụ tính toán" có thể cho từng hoạt động, tránh dàn trải.

Đồng thời, cần tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp, không ngừng tổ chức các buổi nói chuyện, Đoàn phải đồng hành cùng thanh niên từ ý tưởng đến khi có sản phẩm thực tế, tạo dấu ấn bằng các dự án khởi nghiệp thành công.

Bên cạnh đó, cần củng cố đội ngũ và cơ sở dữ liệu, tập trung đào tạo, huấn luyện kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư Đoàn cấp xã mới. Anh lưu ý các tỉnh đoàn cần "cầm tay chỉ việc", trực tiếp hỗ trợ thay vì chỉ huấn luyện trực tuyến.

Đặc biệt anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn, cần khơi dậy huyết trong cán bộ Đoàn. Trong bối cảnh nhiều áp lực, cán bộ Đoàn cần giữ lửa nhiệt huyết, đam mê để lan tỏa tinh thần tình nguyện đến đoàn viên, thanh niên.

Kết thúc hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng các đơn vị trong Cụm số 1 sẽ biến những khó khăn thành động lực, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để tổ chức thành công đại hội Đoàn các cấp, khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong cuộc xây dựng đất nước.

