Cán bộ Đoàn cần thực hiện tốt phương châm '3 gần, 4 không, 5 phải'

Sáng 28.11, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 435 đại biểu.

Tham dự đại hội, có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thủ đô xứng tầm thủ lĩnh thanh niên

Tại đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao dấu ấn của công tác Đoàn tại thủ đô trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu tuổi trẻ Hà Nội phải giữ vững vai trò dẫn dắt, tiên phong trong mọi lĩnh vực của phong trào thanh niên cả nước.

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: PHẠM MẠNH

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận những nỗ lực và đóng góp quan trọng của thanh niên thủ đô vào sự phát triển chung của Hà Nội. "Tuổi trẻ thủ đô đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh; xây dựng thủ đô tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy điểm lại những dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ vừa qua: phong trào "Tôi yêu Hà Nội", sự tiên phong trong chuyển đổi số và những đóng góp nổi bật trong các sự kiện chính trị - xã hội quy mô lớn. Những dấu ấn đó, không chỉ khẳng định vai trò dẫn đầu mà còn trở thành nền tảng để Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội ẢNH: PHẠM MẠNH

Bước vào giai đoạn mới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị Thành đoàn Hà Nội phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò dẫn dắt. Anh Bùi Quang Huy nêu rõ: "Đầu tàu không có nghĩa là đi đầu của đoàn tàu, mà còn phải kéo được cả đoàn tàu cùng tiến lên".

Tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước" cũng được anh Bùi Quang Huy nhắc lại như một phương châm để Hà Nội tiếp tục chia sẻ, lan tỏa, hỗ trợ các phong trào ở những địa phương còn khó khăn.

Anh Bùi Quang Huy đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thủ đô xứng tầm thủ lĩnh thanh niên.

"Với vị thế của mình, có thể nói rằng, thanh niên Hà Nội không chỉ là thanh niên của thủ đô mà còn là thanh niên của cả nước. Bởi hầu như mọi vùng miền, mọi địa phương đều có thanh niên đang học tập, làm việc và sinh sống tại thủ đô. Do đó, đào tạo cán bộ Đoàn của thủ đô còn là đào tạo cho cán bộ Đoàn các địa phương sau này. Đây cũng là một đòi hỏi rất cao đối với công tác cán bộ của Đoàn thành phố trong thời gian sắp tới", anh Bùi Quang Huy nói.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TP.Hà Nội khóa mới ra mắt tại đại hội ẢNH: PHẠM MẠNH

Theo anh Bùi Quang Huy, đối với cán bộ Đoàn cần thực hiện tốt phương châm "3 gần, 4 không và 5 phải". "3 gần" tức là phải gần thanh niên, gần cơ sở và gần không gian số; "4 không" đó là: không hình thức, không né tránh, không làm sai chức năng, không đùn đẩy; "5 phải" đó là: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo. Đây là những phương châm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra đối với khối Mặt trận Tổ quốc cũng như các đoàn thể", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Dấu ấn quan trọng của thanh niên thủ đô

Phát biểu tại đại hội, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, khẳng định niềm tin của lãnh đạo thành phố đối với lực lượng trẻ thủ đô.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng luôn coi trọng và giao trọng trách lớn lao cho thanh niên. Lực lượng trẻ Hà Nội cũng luôn chứng tỏ bản lĩnh qua từng giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thủ đô.

Bà Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại đại hội ẢNH: PHẠM MẠNH

Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, bà Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận Đoàn Thanh niên thành phố đã đóng góp rõ nét vào sự phát triển chung, nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Bà cho biết kinh tế thủ đô tăng trưởng bình quân 6,57%/năm; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ; chất lượng cuộc sống người dân nâng cao và an ninh trật tự được bảo đảm.

Trong những thành tựu ấy có dấu ấn quan trọng của thanh niên, đặc biệt là lực lượng xung kích trong chuyển đổi số, tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp và lan tỏa hình ảnh "người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Thành đoàn Hà Nội được trao tặng bức trướng của Đảng bộ TP.Hà Nội ẢNH: PHẠM MẠNH

Bà Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao kết quả công tác Đoàn: từ tuyên truyền, giáo dục lý tưởng; phong trào hành động cách mạng, tình nguyện; đến giới thiệu hơn 40.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Những công trình như mã hóa 322 di tích "địa chỉ đỏ", tủ sách khu dân cư hay hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ cho thấy khát vọng cống hiến mạnh mẽ của tuổi trẻ thủ đô.

Định hướng nhiệm kỳ tới, bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Đoàn Thanh niên Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo toàn diện cho các nhóm thanh niên lớn của thủ đô.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Xanh - Thông minh".