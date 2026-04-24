Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Họp Hội đồng xét trao Giải thưởng Cánh én hồng và Giải thưởng Kim Đồng

Vũ Thơ
24/04/2026 17:30 GMT+7

Tại cuộc họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026, ban tổ chức đã đề xuất trao giải cho 45 giáo viên và 98 học sinh.

Ngày 24.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cuộc họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026, trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đề cử từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ trì cuộc họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Xét trao Giải thưởng Cánh én hồng cho 45 giáo viên

Đối với Giải thưởng Cánh én hồng, Hội đồng đã xem xét 54 hồ sơ đến từ 33/34 tỉnh, thành phố. Về cơ cấu độ tuổi, các cá nhân được đề cử dao động từ 32 - 58 tuổi, tập trung chủ yếu ở nhóm 39 - 48 tuổi với 28 trường hợp. 

Về giới tính, nữ chiếm đa số với 37 người, nam có 17 người. Thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh với 47 người, bên cạnh một số đại biểu thuộc các dân tộc Tày, Hoa, Mường và Mông.

Họp Hội đồng xét trao Giải thưởng Cánh én hồng và Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại cuộc họp hội đồng

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo phân tích hồ sơ, phần lớn các cá nhân có thời gian công tác từ 10 đến 20 năm với 36 trường hợp; số ít có thời gian công tác trên 30 năm hoặc dưới 10 năm. Về lĩnh vực công tác, đội ngũ giáo viên tiểu học chiếm 29 người, giáo viên THCS 20 người, còn lại là các trường liên cấp.

Trên cơ sở nguyên tắc xét chọn, Hội đồng phân loại 15 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu", 30 hồ sơ đạt mức "xuất sắc" và 9 hồ sơ không đạt. Cơ quan thường trực đề xuất lựa chọn 45 hồ sơ để trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026, bao gồm 15 cá nhân tiêu biểu và 30 cá nhân xuất sắc.

Các cá nhân được trao giải sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cùng tiền thưởng và hiện vật.

Họp Hội đồng xét trao Giải thưởng Cánh én hồng và Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 2.

Hội đồng họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026

ẢNH: ĐĂNG HẢI

98 hồ sơ đề cử Giải thưởng Kim Đồng

Cùng thời điểm, Hội đồng cũng tiến hành xét trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 với tổng số 98 hồ sơ đến từ 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM là đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều nhất với 4 trường hợp, đa số các địa phương gửi 3 hồ sơ.

Về cơ cấu, nữ chiếm ưu thế với 72 em, nam có 26 em. Có 15 em là người dân tộc thiểu số, đến từ nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, TP.HCM, Vĩnh Long…

Các em giữ nhiều vị trí trong tổ chức Đội, trong đó 49 em là liên đội trưởng, 34 em là liên đội phó. Về cấp học, học sinh THCS chiếm đa số với 73 em, tiểu học có 25 em.

Họp Hội đồng xét trao Giải thưởng Cánh én hồng và Giải thưởng Kim Đồng - Ảnh 3.

Hội đồng xét trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo kết quả, có 20 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu" và 78 hồ sơ đạt mức "xuất sắc", không có hồ sơ không đạt. Hội đồng đề xuất trao Giải thưởng Kim Đồng cho toàn bộ 98 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó 20 em tiêu biểu được đề xuất Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Các cá nhân được trao Giải thưởng Kim Đồng sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cùng tiền thưởng hoặc hiện vật .

Lễ trao giải sẽ được tổ chức dịp 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận