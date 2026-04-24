Họp Hội đồng xét trao Giải thưởng Cánh én hồng và Giải thưởng Kim Đồng

Ngày 24.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư tổ chức cuộc họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 và Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026, trên cơ sở tổng hợp hồ sơ đề cử từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ trì cuộc họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Xét trao Giải thưởng Cánh én hồng cho 45 giáo viên

Đối với Giải thưởng Cánh én hồng, Hội đồng đã xem xét 54 hồ sơ đến từ 33/34 tỉnh, thành phố. Về cơ cấu độ tuổi, các cá nhân được đề cử dao động từ 32 - 58 tuổi, tập trung chủ yếu ở nhóm 39 - 48 tuổi với 28 trường hợp.

Về giới tính, nữ chiếm đa số với 37 người, nam có 17 người. Thành phần dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh với 47 người, bên cạnh một số đại biểu thuộc các dân tộc Tày, Hoa, Mường và Mông.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại cuộc họp hội đồng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo phân tích hồ sơ, phần lớn các cá nhân có thời gian công tác từ 10 đến 20 năm với 36 trường hợp; số ít có thời gian công tác trên 30 năm hoặc dưới 10 năm. Về lĩnh vực công tác, đội ngũ giáo viên tiểu học chiếm 29 người, giáo viên THCS 20 người, còn lại là các trường liên cấp.

Trên cơ sở nguyên tắc xét chọn, Hội đồng phân loại 15 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu", 30 hồ sơ đạt mức "xuất sắc" và 9 hồ sơ không đạt. Cơ quan thường trực đề xuất lựa chọn 45 hồ sơ để trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026, bao gồm 15 cá nhân tiêu biểu và 30 cá nhân xuất sắc.

Các cá nhân được trao giải sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư cùng tiền thưởng và hiện vật.

Hội đồng họp xét trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

98 hồ sơ đề cử Giải thưởng Kim Đồng

Cùng thời điểm, Hội đồng cũng tiến hành xét trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 với tổng số 98 hồ sơ đến từ 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM là đơn vị có số lượng hồ sơ nhiều nhất với 4 trường hợp, đa số các địa phương gửi 3 hồ sơ.

Về cơ cấu, nữ chiếm ưu thế với 72 em, nam có 26 em. Có 15 em là người dân tộc thiểu số, đến từ nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, TP.HCM, Vĩnh Long…

Các em giữ nhiều vị trí trong tổ chức Đội, trong đó 49 em là liên đội trưởng, 34 em là liên đội phó. Về cấp học, học sinh THCS chiếm đa số với 73 em, tiểu học có 25 em.

Hội đồng xét trao Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo kết quả, có 20 hồ sơ đạt mức "tiêu biểu" và 78 hồ sơ đạt mức "xuất sắc", không có hồ sơ không đạt. Hội đồng đề xuất trao Giải thưởng Kim Đồng cho toàn bộ 98 hồ sơ đủ điều kiện, trong đó 20 em tiêu biểu được đề xuất Bộ GD-ĐT tặng bằng khen.

Các cá nhân được trao Giải thưởng Kim Đồng sẽ nhận biểu trưng, bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cùng tiền thưởng hoặc hiện vật .

Lễ trao giải sẽ được tổ chức dịp 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026).