Hợp Long lần đầu được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025'

Trung tuần tháng 8 vừa qua tại TP.HCM, Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long (Hợp Long) được xướng tên trong hạng mục "Best Companies to Work for in Asia" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025) của HR Asia Awards 2025. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp có hơn một thập kỷ phát triển này được vinh danh tại một giải thưởng tầm cỡ quốc tế, với hành trình xây dựng văn hóa và chính sách nhân sự gắn kết hơn 700 nhân sự.

HR Asia Awards được xem là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, vinh danh những môi trường làm việc tốt nhất tại châu Á. Hạng mục "Best Companies to Work for in Asia" tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự bền vững, chính sách phúc lợi toàn diện và văn hóa gắn kết đội ngũ. Sự kiện năm nay theo chủ đề "Sức mạnh đa thế hệ", tôn vinh những tổ chức đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc thích ứng và quản lý sự khác biệt thế hệ, khai thác tối đa sức mạnh từ tập thể đa dạng.

Việc Hợp Long lần đầu góp mặt trong danh sách là dấu mốc khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm

Theo đại diện Hợp Long, thành công đến từ hai yếu tố then chốt. Đầu tiên là nền tảng văn hóa doanh nghiệp được kiến tạo từ sáu giá trị cốt lõi: Tinh thần chủ động, Trách nhiệm, Tôn trọng, Thái độ tích cực, Trung thực và Luôn sẵn sàng cho sự thay đổi. Sáu giá trị này không chỉ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động mà còn là sợi dây gắn kết tập thể, giúp duy trì sự gắn bó của nhân viên trong nhiều năm.

Song hành với văn hóa, yếu tố thứ hai là chính sách nhân sự ưu việt, thể hiện rõ phương châm: "mang đến cho cán bộ nhân viên một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần". Chính sách đãi ngộ được thiết kế dựa trên tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và tương xứng với kết quả công việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chú trọng mở ra nhiều cơ hội học hỏi, phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ trẻ.

Hợp Long hiện có hơn 700 nhân sự tại 7 chi nhánh, trong đó hơn 75% là lao động trẻ dưới 30 tuổi. Lực lượng trẻ này góp phần tạo nên môi trường làm việc năng động, nơi mọi ý tưởng sáng tạo đều được trân trọng.

Doanh nghiệp cũng duy trì nhiều hoạt động gắn kết thường niên như teambuilding, Vui Tết Thiếu nhi Grow with HopLong's Kids, Workshop Quốc tế Phụ nữ 8.3, tiệc ngọt hằng tháng...

Các chương trình này không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên mà còn giúp củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng văn hóa công ty giàu bản sắc.

Trong chiến lược dài hạn, Hợp Long khẳng định tiếp tục kiên định với tầm nhìn lấy con người làm trọng tâm

Công ty đặt mục tiêu chăm sóc toàn diện cho người lao động trên bốn phương diện: sức khỏe thể chất, phúc lợi tinh thần, phúc lợi tài chính và phúc lợi xã hội. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, định hướng này nhằm tạo dựng một môi trường mà mỗi nhân viên cảm thấy tự hào, gắn bó và hạnh phúc. "Chúng tôi mong muốn mỗi ngày làm việc tại Hợp Long đều là một khởi đầu tràn đầy cảm hứng và năng lượng tích cực", vị này nhấn mạnh.

Thành lập năm 2010, Hợp Long hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện, giải pháp robot và tự động hóa nhà máy tại Việt Nam. Doanh nghiệp đồng thời phát triển thương hiệu GIGA Digital, chuyên phân phối và phát triển các thiết bị công nghệ, đồ gia dụng thông minh trên nền tảng thương mại điện tử và hệ thống 7 showroom/cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Lần đầu tiên được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 là minh chứng cho nỗ lực nhiều năm của Hợp Long trong việc đặt con người làm trọng tâm chiến lược. Sự kiện này cũng là bước đệm để công ty tiếp tục củng cố hình ảnh gắn liền với môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững, trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam ngày càng cạnh tranh.

