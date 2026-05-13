Hộp sọ thánh Zdislava bị trộm giữa ban ngày tại nhà thờ ở CH Czech

Khánh An
13/05/2026 17:09 GMT+7

Hộp sọ của thánh Zdislava, một nữ quý tộc nổi tiếng với những hành động nhân ái được Giáo hoàng John Paul II phong thánh vào năm 1995, vừa bị trộm tại một nhà thờ ở Cộng hòa Czech.

Hãng AFP ngày 13.5 dẫn thông cáo của cảnh sát Cộng hòa Czech cho hay một tên trộm đã đánh cắp hộp sọ của thánh Zdislava xứ Lemberk tại một nhà thờ ở miền bắc nước này.

Thánh Zdislava xứ Lemberk (khoảng 1220-1252) là một nữ quý tộc nổi tiếng với những hành động nhân ái, được Giáo hoàng John Paul II phong thánh vào năm 1995.

Vụ trộm tại Nhà thờ thánh Lawrence và thánh Zdislava ở thị trấn Jablonne v Podjestedi phía bắc Cộng hòa Czech xảy ra sau 16 giờ GMT ngày 12.5 (23 giờ tại VN), theo phát ngôn viên cảnh sát Dagmar Sochorova.

"Một thủ phạm chưa rõ danh tính đã phá vỡ điện thờ để lấy hộp sọ và bỏ trốn khỏi hiện trường", theo bà Sochorova.

Cảnh sát đã công bố đoạn phim chất lượng thấp mô tả thủ phạm mặc dường như mặc đồ đen và đi giày trắng, đồng thời kêu gọi công chúng giúp đỡ tìm kiếm.

"Giá trị của hộp sọ bị đánh cắp hiện đang được đánh giá. Tuy nhiên, giá trị lịch sử của nó rõ ràng là không thể định lượng được", bà Sochorova nói thêm.

Tổng giám mục Prague Stanislav Pribyl cho biết tin tức này "thật kinh hoàng". 

Hộp sọ được đặt trên bàn thờ trong một nhà nguyện nhỏ ở Jablonne, nơi thánh Zdislava sống và làm việc hơn 750 năm trước.

"Tôi không thể tin được rằng có người lại thực hiện một vụ trộm táo tợn giữa ban ngày để đánh cắp một thánh tích trong nhà thờ mà giá trị của nó trước hết nằm ở ý nghĩa lịch sử", Tổng giám mục Pribyl nói thêm. 

Tin liên quan

