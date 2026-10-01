Hợp tác chăm sóc toàn diện để 16,5 triệu người cao tuổi Việt Nam sống lâu, sống khỏe

Ngày 1.10, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC công bố hợp tác triển khai Đề án "Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam", hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc liên tục từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi.

Chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi

Theo nội dung hợp tác, thông qua mạng lưới Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi, các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế của Tâm Anh - VNVC sẽ đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe đến gần người cao tuổi tại cộng đồng. Nội dung gồm phòng bệnh, dinh dưỡng, vận động, phòng té ngã, sử dụng thuốc an toàn và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để kịp thời thăm khám.

Tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, người cao tuổi được khám, tầm soát, điều trị và quản lý sức khỏe với sự phối hợp đa chuyên khoa như lão khoa, dinh dưỡng, y học vận động, phục hồi chức năng và tâm lý. Mô hình hướng đến kiểm soát bệnh nền, duy trì thể lực, khả năng vận động và khả năng tự chăm sóc.

Ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi ẢNH: MỘC THẢO

TS-BS Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tuổi thọ người Việt ngày càng tăng nhưng số năm sống khỏe chưa tương xứng. Nhiều người phải trải qua những năm cuối đời với bệnh tật và suy giảm thể lực, làm tăng sự phụ thuộc vào gia đình.

"Chúng tôi mong người cao tuổi không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng tuổi già bên gia đình. Hợp tác với Hội Người cao tuổi Việt Nam đưa kiến thức phòng bệnh, tiêm chủng vắc xin và chăm sóc y tế, từ cơ bản đến chuyên sâu, đến gần người cao tuổi ngay tại địa phương", TS-BS Minh Hằng chia sẻ.

Đưa thành tựu y khoa tiên tiến phục vụ người cao tuổi

Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Tuổi thọ trung bình đạt 74,7 năm nhưng số năm sống khỏe khoảng 65,4 năm. Khoảng 60,9% người cao tuổi mắc từ 2 bệnh trở lên và bệnh không lây nhiễm chiếm 95% gánh nặng bệnh tật.

Theo GS-TS Ngô Quý Châu, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội, người cao tuổi thường mắc đồng thời nhiều bệnh mạn tính và khả năng phục hồi giảm dần. Một đợt nhiễm trùng như cúm có thể khiến bệnh nền mất ổn định, dẫn đến nhập viện, suy giảm vận động và tăng nhu cầu hỗ trợ từ người thân.

"Chăm sóc người cao tuổi cần kết hợp ba trụ cột tiêm chủng, vận động và dinh dưỡng với phát hiện sớm, kiểm soát bệnh nền. Mục tiêu không chỉ điều trị bệnh mà còn giữ thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc khi tuổi cao", GS Quý Châu nhấn mạnh.

Chủ động phòng bệnh cho người cao tuổi ẢNH: MINH TÂM

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC, cho rằng già hóa dân số đòi hỏi hệ thống y tế chuẩn bị năng lực chăm sóc dài hạn, đồng bộ hơn.

"Tâm Anh - VNVC mong muốn đưa những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với hàng triệu người cao tuổi, để tuổi thọ tăng thêm thực sự là những năm sống khỏe và có chất lượng", ông Dũng nhấn mạnh.

Tại lễ ký kết, VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam, mở đầu các hoạt động phòng bệnh chủ động tại cộng đồng.