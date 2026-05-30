Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng

Cùng dự có các đại biểu cấp cao, lãnh đạo bộ, ngành hai nước; đông đảo cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Tại diễn đàn, phát biểu định hướng chiến lược hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đối với VN, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ khoa học - công nghệ là động lực trung tâm của phát triển; đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Kết nối công nghệ VN - Singapore ẢNH: TTXVN

Đánh giá Singapore là một trong những trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính hàng đầu châu Á; ấn tượng trước tầm nhìn phát triển dài hạn, khả năng quản trị hiện đại và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động của Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rõ nét. Singapore có thế mạnh về nghiên cứu và phát triển (R&D), quản trị công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp (startup); trong khi VN có nguồn nhân lực trẻ, quy mô thị trường lớn, tốc độ chuyển đổi số nhanh và nhu cầu ứng dụng công nghệ ngày càng gia tăng. Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, trong đó có hệ thống các khu công nghiệp VN - Singapore (VSIP), nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh, logistics thông minh, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối, mà là xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể. Tinh thần của Kết nối công nghệ "Tech Connect" không nên chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ, mà cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới - nơi Nhà nước kiến tạo, Nhà khoa học tiên phong và Nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình "Ba Nhà" trong phạm vi một quốc gia, cần từng bước hình thành "Ba Nhà của hai nước", qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của VN và Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, hai bên sẽ không chỉ dừng ở trao đổi ý tưởng, mà sẽ mở ra các hướng hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác công nghệ của hai nước; cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, sự tin cậy chiến lược giữa hai nước, cùng tiềm năng to lớn về khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực, hợp tác công nghệ VN - Singapore sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực: công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (Startup); giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tài chính số, thương mại và dịch vụ.