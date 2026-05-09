Giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

TTXVN
09/05/2026 10:10 GMT+7

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg của Thủ tướng giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Tại quyết định trên, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho 10 bộ, cơ quan T.Ư thực hiện 20 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược) tại Danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn kèm theo quyết định này, gồm:

1. Phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới bằng công nghệ gien, tế bào và công nghệ sinh học (Bộ NN-MT là cơ quan chủ quản).

2. Làm chủ vắc xin thú y thế hệ mới, chế phẩm sinh học và sinh phẩm nông nghiệp (giao Bộ NN-MT chủ quản).

3. Xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản (Bộ NN-MT chủ quản).

4. Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng cao; hiện đại hóa hệ thống điện - nhiên liệu xanh, thông minh và tự chủ (Bộ Công thương chủ quản).

5. Tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất xanh, thông minh, giá trị gia tăng cao (Bộ Công thương chủ quản).

6. Hiện đại hóa thương mại trong nước và ngoài nước bằng dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy (Bộ Công thương chủ quản).

7. Chủ động nguồn vắc xin thế hệ mới dùng cho người (Bộ Y tế chủ quản).

8. Làm chủ liệu pháp tế bào (tế bào miễn dịch, tế bào gốc) phục vụ điều trị ung thư, bệnh mạn tính, bệnh nan y (Bộ Y tế chủ quản).

9. Phát triển y tế cá thể hóa, thiết bị y tế in 3D (Bộ Y tế chủ quản).

10. Phát triển công nghệ xây dựng công trình đường sắt tốc độ cao (Bộ Xây dựng chủ quản).

11. Phát triển nền tảng giáo dục thông minh quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát và hệ thống thực - ảo (Bộ GD-ĐT chủ quản).

12. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái quốc gia (UTM) phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp (Bộ Quốc phòng chủ quản).

13. Xây dựng và phát triển nền tảng điện toán đám mây nội địa phục vụ chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm chủ quyền dữ liệu (Bộ Công an chủ quản).

14. Phát triển nền tảng bảo mật và an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia (Bộ Công an chủ quản).

15. Phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái (UAV) và hệ thống giám sát, phát hiện, chế áp UAV phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và mục tiêu lưỡng dụng (Bộ Công an chủ quản).

16. Xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia tự chủ (Bộ KH-CN chủ quản).

17. Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lõi và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược (Bộ KH-CN chủ quản).

18. Làm chủ hạ tầng mạng di động thế hệ sau và phát triển hệ sinh thái 5G (Bộ KH-CN chủ quản).

19. Nâng cao năng lực giám sát ngân hàng và quản trị rủi ro bằng trí tuệ nhân tạo (Ngân hàng Nhà nước chủ quản).

20. Phát triển vệ tinh, chùm vệ tinh quan sát trái đất và hạ tầng dữ liệu không gian (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN chủ quản).

Thủ tướng giao Bộ KH-CN báo cáo Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược xem xét, kiến nghị Thủ tướng quyết định hoặc ủy quyền Bộ trưởng Bộ KH-CN quyết định việc phê duyệt, điều chỉnh, gia hạn, tạm dừng, đình chỉ nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược do bộ, cơ quan T.Ư đề xuất thuộc danh mục trên.

Bên cạnh đó, Bộ KH-CN hướng dẫn bộ, cơ quan T.Ư xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo danh mục; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đã được phê duyệt; định kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo kết quả cho Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá định kỳ, trình Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn.

Các bộ: NN-MT, Công thương, Y tế, Xây dựng, GD-ĐT, Quốc phòng, Công an, KH-CN, Ngân hàng Nhà nước và Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ VN chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, địa phương xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo danh mục, bảo đảm xác định rõ sản phẩm đầu ra, hoàn thành trước ngày 30.6.

Tập trung phát triển công nghệ chiến lược

