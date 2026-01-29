Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Bộ KH-CN khuyến nghị dùng QR code, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tết

Thu Hằng
Thu Hằng
29/01/2026 16:01 GMT+7

Việc sử dụng công nghệ mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử, 'hộ chiếu số' của sản phẩm để định danh sẽ góp phần minh bạch hóa nguồn gốc, quy trình sản xuất, đặc biệt với hàng hóa bán online và thực phẩm.

Đây là khuyến nghị được TS Trần Hậu Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ KH-CN) nêu tại họp báo thường kỳ tháng 1 của Bộ KH-CN ngày 29.1, trước lo ngại về an toàn thực phẩm trong dịp cao điểm tiêu dùng tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ KH-CN khuyến nghị dùng QR code, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tết - Ảnh 1.

TS Trần Hậu Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia

ẢNH: MAI HÀ

Theo ông Trần Hậu Ngọc, thời gian qua, các vấn đề liên quan đến nguồn gốc, chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt trong dịp tết.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Bộ KH-CN đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Theo đó, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đang tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1941 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, tập trung vào dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2026.

Một trong những giải pháp cụ thể là cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ Công thương và Bộ Y tế chủ trì tại các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Lào Cai. Hoạt động này nhằm đánh giá thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện vi phạm, đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, việc ứng dụng khoa học, công nghệ được xem là công cụ then chốt trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. 

TS Trần Hậu Ngọc cho biết, các luật sửa đổi liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã bổ sung nhiều công cụ quản lý hiện đại như phân loại sản phẩm theo mức độ rủi ro, truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử, "hộ chiếu số" của sản phẩm và hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

"Việc sử dụng công nghệ mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, nhãn điện tử, hộ chiếu số của sản phẩm để định danh sẽ góp phần minh bạch hóa nguồn gốc, quy trình sản xuất, đặc biệt với hàng hóa bán online và thực phẩm", ông Ngọc nhấn mạnh.

Theo ông Ngọc, hiện Bộ KH-CN đã công bố 1.173 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về thực phẩm còn hiệu lực, trong đó có 16 TCVN về an toàn thực phẩm, 33 TCVN về truy xuất nguồn gốc và 25 TCVN về mã số, mã vạch. 

Khi hệ thống giám sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa quốc gia được vận hành đầy đủ, cơ quan quản lý có thể phát hiện sớm hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn thông qua dữ liệu về tiêu chuẩn, kết quả kiểm định, cảnh báo rủi ro và phản ánh của người tiêu dùng.

Ở góc độ người tiêu dùng, TS Ngọc khuyến nghị nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có công bố hợp chuẩn, hợp quy, nhãn mác đầy đủ và sử dụng công cụ truy xuất nguồn gốc, mã vạch, QR code để kiểm tra thông tin. Qua đó, bảo đảm công khai, minh bạch giữa người mua và người bán.

Đối với thực phẩm đóng gói sẵn, người dân cần chọn sản phẩm có ghi rõ và công bố đầy đủ thông tin về số lượng, định lượng theo quy định.

Đối với thực phẩm không đóng gói sẵn, nên mua tại các điểm bán sử dụng cân, dụng cụ đo đã được kiểm định và còn hiệu lực, nhằm hạn chế rủi ro trong dịp tết - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Tin liên quan

Tổng kiểm tra vệ sinh thực phẩm Tết

Tổng kiểm tra vệ sinh thực phẩm Tết

Từ 6.1-12.2, TP.Đà Nẵng tổng triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Khám phá thêm chủ đề

thực phẩm Tết QR Code truy xuất nguồn gốc Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận