Tết Nguyên đán 2026: Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm

Ngày 29.1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đêm giao thừa, 7 điểm bắn pháo hoa sẽ phục vụ người dân và du khách trên khắp địa bàn tỉnh.

Các điểm bắn gồm: khu vực Quảng trường 2.4, khu vực đảo Hòn Tre (P.Nha Trang); khu vực cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng); khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Cam Lâm; khu vực gần trụ sở UBND P.Cam Ranh; khu vực phía sau trụ sở Đảng ủy xã Nam Cam Ranh; khu vực Quảng trường 16.4 (P.Đông Hải).

Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ ẢNH: BÁ DUY

Số lượng giàn pháo hoa tại các điểm dao động từ 90 - 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Hầu hết các điểm bắt đầu bắn lúc 0 giờ ngày 17.2 và kéo dài từ 10 - 15 phút. Riêng điểm bắn tại xã Nam Cam Ranh diễn ra lúc 21 giờ ngày 16.2, P.Cam Ranh diễn ra lúc 22 giờ ngày 16.2.

Đặc biệt tại xã Vạn Thắng, nơi lần đầu tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với 120 giàn tại cảng cá Quảng Hội (thôn Phú Hội 2), thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 17.2. Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa.

Việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 nhằm phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, khích lệ mọi người tích cực lao động sản xuất xây dựng quê hương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa đúng thời gian, địa điểm đã xác định, đảm bảo tuyệt đối an toàn.