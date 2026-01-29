Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tết Nguyên đán 2026: Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm

Bá Duy
Bá Duy
29/01/2026 10:02 GMT+7

Khánh Hòa sẽ tổ chức 7 điểm bắn pháo đón chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phục vụ người dân và du khách trong đêm giao thừa.

Ngày 29.1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong đêm giao thừa, 7 điểm bắn pháo hoa sẽ phục vụ người dân và du khách trên khắp địa bàn tỉnh.

Các điểm bắn gồm: khu vực Quảng trường 2.4, khu vực đảo Hòn Tre (P.Nha Trang); khu vực cảng cá Quảng Hội (xã Vạn Thắng); khu vực gần trụ sở Đảng ủy xã Cam Lâm; khu vực gần trụ sở UBND P.Cam Ranh; khu vực phía sau trụ sở Đảng ủy xã Nam Cam Ranh; khu vực Quảng trường 16.4 (P.Đông Hải).

Tết Nguyên đán 2026: Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm- Ảnh 1.

Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

ẢNH: BÁ DUY

Số lượng giàn pháo hoa tại các điểm dao động từ 90 - 150 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Hầu hết các điểm bắt đầu bắn lúc 0 giờ ngày 17.2 và kéo dài từ 10 - 15 phút. Riêng điểm bắn tại xã Nam Cam Ranh diễn ra lúc 21 giờ ngày 16.2, P.Cam Ranh diễn ra lúc 22 giờ ngày 16.2.

Đặc biệt tại xã Vạn Thắng, nơi lần đầu tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với 120 giàn tại cảng cá Quảng Hội (thôn Phú Hội 2), thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 17.2. Kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa.

Việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 nhằm phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, khích lệ mọi người tích cực lao động sản xuất xây dựng quê hương.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa đúng thời gian, địa điểm đã xác định, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tin liên quan

Đồng Nai: 10 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2026 ở đâu?

Đồng Nai: 10 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2026 ở đâu?

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh Đồng Nai sẽ có 10 điểm tổ chức bắn pháo hoa. Trong đó, tại cầu Hóa An sẽ bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút.

Khám phá thêm chủ đề

bắn pháo hoa Khánh Hòa Tết nguyên đán 2026 tết Bính Ngọ 2026 giao thừa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận