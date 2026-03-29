Tập trung phát triển công nghệ chiến lược

Báo cáo tại phiên họp cho biết, phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái khoa học công nghệ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các công nghệ chiến lược đang được đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện. Trong đó, đã tổ chức khánh thành Trung tâm vũ trụ VN và khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại VN; một số doanh nghiệp đã làm chủ đến 65% công nghệ lõi trong các lĩnh vực như camera AI, 5G, UAV.

Trong quý 1/2026, số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng mạnh, thêm 1.394 doanh nghiệp; xuất khẩu sản phẩm công nghệ số ước đạt trên 45 tỉ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Kết luận phiên họp, biểu dương các kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ rõ nhận thức chưa cao, triển khai còn chậm… Thủ tướng yêu cầu tập trung tổ chức triển khai Chương trình phát triển công nghệ chiến lược; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của các bộ, ngành trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là bán dẫn, AI, phục vụ phát triển công nghệ chiến lược.

"Phát triển công nghệ chiến lược với phương châm: theo kịp, tiến cùng và vượt lên, song phải giải quyết các bài toán thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của VN", Thủ tướng lưu ý.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng các đề án về phát triển hạ tầng công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, không gian kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử; giao Bộ GD-ĐT khẩn trương hướng dẫn triển khai Mô hình hợp tác 3 nhà, trong đó làm rõ vai trò, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bên liên quan.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như đất đai, cán bộ công chức, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo… thực hiện đối soát, làm sạch dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và tiếp tục cắt giảm 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Để bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, nhất là phòng, chống thông tin sai lệch, xấu độc, tấn công mạng; đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài như SIM "rác", tài khoản không chính chủ; triệt phá tận gốc các công cụ lừa đảo, tấn công mạng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân…