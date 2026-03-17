Tổng Bí thư: Cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế

Văn Chung
Theo TTXVN
17/03/2026 20:50 GMT+7

Chiều 17.3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Công thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa ta và đối tác quan trọng, đề xuất giải pháp khắc phục.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chiều 17.3

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ trương của Đảng, Nhà nước là kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế, bảo đảm nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên vị trí cao nhất.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước cân bằng cán cân thương mại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; tạo nhận thức cân bằng giữa thúc đẩy hợp tác và quản trị rủi ro; gắn thương mại với nâng cấp công nghệ, thiết bị, đầu tư chất lượng cao kèm theo yêu cầu cao về tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi sản xuất.

Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tập trung nguồn lực nghiên cứu triển khai một số định hướng trong thời gian tới như: tăng nhanh xuất khẩu bền vững, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; rà soát, kiện toàn quy trình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, quản lý chất lượng - kiểm nghiệm - kiểm dịch, quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; rà soát các luồng lưu chuyển nhóm hàng hóa; nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác công nghiệp theo hướng thực chất, cân bằng, nâng cao năng lực sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư giao Chính phủ, Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm triển khai các định hướng trên, bảo đảm nguyên tắc một cơ quan làm nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; thực hiện quyết liệt, bài bản, sáng tạo và tạo ra kết quả thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng, đất nước

Sáng 10.3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2026 - 2031.

