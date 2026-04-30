Thời sự

Hợp tác du lịch Việt Nam - Venezuela: Triển vọng mới năm 2026

Quang Viên
30/04/2026 14:12 GMT+7

Ngày 29.4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Caracas, Bộ trưởng Bộ Du lịch Venezuela Daniella Cabello đã có buổi tiếp, làm việc với ông Vũ Trung Mỹ - Đại sứ Việt Nam tại Venezuela - nhằm rà soát, thúc đẩy hợp tác du lịch.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã giới thiệu khái quát về tình hình Việt Nam, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới. Ông Vũ Trung Mỹ cũng chia sẻ về định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 của Việt Nam nhằm biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn chất lượng cao, bền vững, đạt 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030.

Bà Daniella Cabello, Bộ trưởng Bộ Du lịch Venezuela, tiếp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ

Đại sứ cũng thông tin tới Bộ trưởng Bộ Du lịch Daniella Cabello về việc Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; việc Quốc hội Việt Nam bầu ra các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ tới.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ bạn bè truyền thống và đối tác toàn diện với Venezuela, Đại sứ Vũ Trung Mỹ mong muốn hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác du lịch nhằm góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, giúp người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, con người...

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam tại Venezuela trong việc hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức làm cầu nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch giữa hai quốc gia trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các bên.

Bà Daniella Cabello tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Venezuela

Bộ trưởng Du lịch Daniella Cabello nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026) và việc Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, Quốc hội Việt Nam bầu ra các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước.

Bà cũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela do cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez và các nhà lãnh đạo Việt Nam dày công gây dựng thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp; khâm phục những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Daniella Cabello nhấn mạnh hiện Chính phủ Venezuela coi du lịch là một trong những trụ cột phát triển chiến lược để phục vụ mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế. Nhờ có chính sách đúng đắn của Chính phủ Venezuela, nhất là tăng cường đầu tư cho du lịch, giúp quy mô dịch vụ mở rộng, lượng khách tăng trưởng ấn tượng trong thời gian gần đây và tiếp tục tạo bứt phá trong thời gian tới.

Bộ trưởng Du lịch Venezuela (đội nón, ở giữa) đến thăm gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Venezuela

Bà đánh giá cao kinh nghiệm phát triển du lịch của Việt Nam, đã trải qua hành trình ấn tượng từ một điểm đến mới nổi thành một ngôi sao sáng trên bản đồ du lịch toàn cầu. Đặc biệt, rất hoan nghênh nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tham dự các sự kiện do Chính phủ Venezuela tổ chức.

Trong đó có Hội chợ Du lịch quốc tế Venezuela thường niên (FITVEN), Diễn đàn Quốc tế về du lịch sinh thái… để tìm hiểu thị trường, tiếp xúc đối tác và mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Venezuela.

Đề cập về hợp tác song phương trong thời gian tới, Bộ trưởng Daniella Cabello khẳng định sẽ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) diễn ra từ ngày 27 đến 29.8.2026.

Bà coi đây là cơ hội để tạo không gian kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác với quốc tế, giới thiệu với bạn bè thế giới những tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan thiên nhiên phong phú và hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình, hiếu khách.

Đoàn các công ty lữ hành Việt Nam thăm và tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Venezuela

Bộ trưởng Daniella Cabello nhấn mạnh sự tin cậy chính trị, tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc chính là nền tảng quan trọng cho các hoạt động giao lưu, hợp tác về du lịch bất chấp những khó khăn của khoảng cách địa lý.

Bà Daniella kiến nghị hai bên phát huy tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch, tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa, hướng tới tăng cường trao đổi khách, hợp tác xúc tiến, quảng bá; cam kết sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, kết nối tour - tuyến và chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững.

Tin liên quan

Đưa du lịch thực sự thành mũi nhọn, đột phá hút khách quốc tế

Đưa du lịch thực sự thành mũi nhọn, đột phá hút khách quốc tế

Ngày 25.4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ GD-ĐT và Bộ VH-TT-DL về các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

