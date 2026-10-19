Hợp tác nghị viện thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao

Chào mừng Tổng thống Guy Parmelin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi của Tổng thống với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Nhắc lại những cuộc trao đổi cởi mở với lãnh đạo Nghị viện Thụy Sĩ trong chuyến công tác tháng 7.2025, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ phát huy vai trò, hợp tác nghị viện nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quốc hội Việt Nam sẽ phát huy vai trò lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho hợp tác lâu dài với Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin Ảnh: TTXVN

Để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài sản số và chuyển dịch năng lượng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP), đồng thời đề nghị Tổng thống Guy Parmelin chuyển lời mời lãnh đạo Nghị viện Thụy Sĩ thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.