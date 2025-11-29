Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hiện thực hóa mục tiêu Net Zero tại VN

Góp phần tăng tốc thực hiện mục tiêu Net Zero

Ngày 27.11, Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN-MT đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Nội dung hợp tác tập trung vào việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính góp phần tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam.

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&MT) chính thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Bản ghi nhớ hợp tác này được công bố trong buổi gặp gỡ và làm việc giữa lãnh đạo Bộ NN-MT và ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi (Zone AOA). Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác thể hiện niềm tin mạnh mẽ của Tập đoàn Nestlé đối với tiềm năng dài hạn của Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò của Việt Nam như một động lực tăng trưởng quan trọng tại Đông Nam Á. Đây cũng là minh chứng cho cam kết chung hướng tới sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội.

Trọng tâm của hợp tác là thúc đẩy các phương pháp canh tác nông nghiệp tái sinh và phát thải thấp. Thông qua việc hỗ trợ nông dân áp dụng các phương pháp này, Bộ NN-MT cùng Nestlé Việt Nam hướng đến nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam. Sáng kiến phát triển bền vững tiêu biểu của Nestlé - chương trình NESCAFÉ Plan - đã hỗ trợ hơn 21.000 hộ nông dân, tái canh 86.000 ha cà phê và tăng thu nhập cho nông hộ. Dựa trên thành công này, hợp tác sẽ mở rộng đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giống cây chất lượng cao cho nông dân trồng cà phê, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, giúp họ cải thiện sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng thời đóng góp vào mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Nông dân tham gia Chương trình NESCAFÉ Plan được tập huấn phương pháp canh tác bền vững

Bên cạnh mục tiêu chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp, hợp tác còn chú trọng đổi mới sáng tạo, chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực. Theo đó, Bộ NN-MT và Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm và khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về khung pháp lý mới và các thực hành tốt trong nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Các sự kiện này sẽ quy tụ chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành để cùng thảo luận về các chủ đề quan trọng như giảm phát thải khí nhà kính, mô hình kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải, qua đó góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ NN-MT (bên phải) tiếp đón và trao đổi với ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi (bên trái)

Hỗ trợ đào tạo nhân lực nông nghiệp bền vững

Trong khuôn khổ hợp tác, Nestlé sẽ triển khai chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành nông nghiệp của Trường Đại học Tây Nguyên. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, trang bị cho các bạn trẻ Việt Nam những kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm thực tiễn cần thiết để góp phần thúc đẩy đổi mới và tăng cường khả năng thích ứng trong ngành nông nghiệp.

Trong khuôn khổ hợp tác, Nestlé sẽ triển khai chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành nông nghiệp của Trường Đại học Tây Nguyên nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, Bộ NN-MT đánh giá cao sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các mục tiêu chung của Chính phủ, bộ ngành. Theo ông Hiệp, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ NN-MT và Nestlé Việt Nam khẳng định cam kết chung và lâu dài giữa hai bên nhằm góp phần hiện thực hóa các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Nestlé, ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé Zone AOA, chia sẻ: "Thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại Việt Nam, và khẳng định vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược. Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình xây dựng một nền kinh tế bền vững, phát thải thấp và góp phần hình thành một thế hệ nông dân mới sẵn sàng chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh."

Ông Remy Ejel, Tổng Giám đốc Nestlé Zone AOA chia sẻ tại buổi làm việc với Bộ NN-MT

Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Nestlé không chỉ là doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu mà còn là đối tác đồng hành kiến tạo tương lai bền vững và bao trùm hơn. Được dẫn dắt bởi tầm nhìn toàn cầu là tối ưu hóa sức mạnh của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống và triết lý "Tạo Giá trị Chung", Nestlé thúc đẩy chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, nông nghiệp tái sinh và tương lai không rác thải. Những nỗ lực này thể hiện sự đồng hành lâu dài của Nestlé đối với các mục tiêu dinh dưỡng quốc gia và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, phát thải thấp của Việt Nam.

Cũng với tinh thần luôn chia sẻ và đồng hành, vừa qua, khi Việt Nam liên tiếp chịu tác động tiêu cực bởi các cơn bão số 10, 11, 13 và hướng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nestlé Việt Nam chung tay chia sẻ và hỗ trợ bằng tiền mặt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng đến những địa phương bị ảnh hưởng.