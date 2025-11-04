'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20

Cùng với Đoàn Minh Tài và Tăng Phúc, Quách Phú Thành được mời trình diễn tại Vietnam Heritage áo dài Fest. Nam ca sĩ diện áo dài, trình diễn Lý ngựa ô - Phải em lý ngựa ô, phát huy chất giọng ngọt ngào. Nhờ sở hữu giọng hát hay, vẻ ngoài điển trai, giọng ca gốc Cần Thơ được khán giả ưu ái gọi là "hot boy cải lương". Bên cạnh bản mash up, Quách Phú Thành còn song ca cùng ca sĩ Minh Sang ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.
Trong khi đó, Đoàn Minh Tài trình diễn ca khúc Lý kéo chài - Bài ca tôm cá. Nam ca sĩ cho thấy sự trưởng thành sau hơn 10 năm tham gia Giọng hát Việt nhí 2014. Đặc biệt, đại sứ áo dài TP.HCM - ca sĩ Tăng Phúc cũng góp mặt trong sự kiện đặc biệt này, thể hiện ca khúc Mình cưới nhau nha trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Trên sân khấu, anh còn ghi điểm bởi những chia sẻ về tà áo dài, đồng thời gửi gắm thông điệp giá trị trong việc giữ gìn, phát huy những nét đẹp của trang phục truyền thống.
Năm nay chương trình Vietnam Heritage áo dài Fest được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm của dự án The Beauty of Vietnam tôn vinh áo truyền thống. Điểm đặc biệt của chương trình là tạo nên một không gian di sản đa chiều, không chỉ tôn vinh tà áo dài, mà còn kể chuyện về thủ công và văn hóa Việt, lồng ghép di sản vật thể, đưa chúng trở thành "nhân vật chính" song hành cùng áo dài. Khán giả chiêm ngưỡng những bộ sưu tập từ lụa tơ tằm, thổ cẩm, kết hợp tinh tế với gốm sứ, với các trang sức và phục sức cung đình được phục dựng công phu đến từ nhà thiết kế Thiệu Vy. Những di sản văn hóa phi vật thể hòa quyện với các màn trình diễn múa sênh tiền, múa bài bông, múa bóng rỗi, đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình, dân ca quan họ và dân ca Nam bộ.
