Giải trí Đời nghệ sĩ

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20

Hải Duy
Hải Duy
04/11/2025 16:56 GMT+7

Quách Phú Thành, 20 tuổi, quán quân 'Thử tài siêu nhí 2016' và 'Học viện cải lương 2024' gây chú ý trên sân khấu 'Vietnam Heritage áo dài Fest' lần thứ 3 được tổ chức tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, TP.HCM.

Cùng với Đoàn Minh Tài và Tăng Phúc, Quách Phú Thành được mời trình diễn tại Vietnam Heritage áo dài Fest. Nam ca sĩ diện áo dài, trình diễn Lý ngựa ô - Phải em lý ngựa ô, phát huy chất giọng ngọt ngào. Nhờ sở hữu giọng hát hay, vẻ ngoài điển trai, giọng ca gốc Cần Thơ được khán giả ưu ái gọi là "hot boy cải lương". Bên cạnh bản mash up, Quách Phú Thành còn song ca cùng ca sĩ Minh Sang ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 1.

Quách Phú Thành song ca cùng ca sĩ Minh Sang trong khuôn khổ buổi trình diễn

ẢNH: BTC

Trong khi đó, Đoàn Minh Tài trình diễn ca khúc Lý kéo chài - Bài ca tôm cá. Nam ca sĩ cho thấy sự trưởng thành sau hơn 10 năm tham gia Giọng hát Việt nhí 2014. Đặc biệt, đại sứ áo dài TP.HCM - ca sĩ Tăng Phúc cũng góp mặt trong sự kiện đặc biệt này, thể hiện ca khúc Mình cưới nhau nha trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Trên sân khấu, anh còn ghi điểm bởi những chia sẻ về tà áo dài, đồng thời gửi gắm thông điệp giá trị trong việc giữ gìn, phát huy những nét đẹp của trang phục truyền thống.

Năm nay chương trình Vietnam Heritage áo dài Fest được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm của dự án The Beauty of Vietnam tôn vinh áo truyền thống. Điểm đặc biệt của chương trình là tạo nên một không gian di sản đa chiều, không chỉ tôn vinh tà áo dài, mà còn kể chuyện về thủ công và văn hóa Việt, lồng ghép di sản vật thể, đưa chúng trở thành "nhân vật chính" song hành cùng áo dài. Khán giả chiêm ngưỡng những bộ sưu tập từ lụa tơ tằm, thổ cẩm, kết hợp tinh tế với gốm sứ, với các trang sức và phục sức cung đình được phục dựng công phu đến từ nhà thiết kế Thiệu Vy. Những di sản văn hóa phi vật thể hòa quyện với các màn trình diễn múa sênh tiền, múa bài bông, múa bóng rỗi, đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình, dân ca quan họ và dân ca Nam bộ.

Show diễn Quách Phú Thành tham gia có gì?

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 2.

Quách Phú Thành trình diễn ở Vietnam Heritage áo dài Fest

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 3.

Hiện tại, ngoài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Quách Phú Thành còn là sinh viên ngành marketing của Trường đại học Văn Lang

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 4.

Đoàn Minh Tài trổ tài đánh đàn tranh, trình diễn Lý kéo chài - Bài ca tôm cá

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 5.

Ca sĩ Tăng Phúc hát Mình cưới nhau nha, chia sẻ đầy xúc động về áo dài

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 6.

Người đẹp Kiều Thị Thúy Hằng đảm nhận vai trò kết màn, cùng nhà thiết kế Thiệu Vy góp phần truyền tải thông điệp ý nghĩa về áo dài đến với mọi người

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 7.

Đồng hành cùng 2 nhà thiết kế trong sự kiện còn có màn trình diễn của Miss Cosmo Cambodia 2024 - In Leakana (trái), Miss Cosmo Cambodia 2025 - Phorn Sreypii (phải)

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 8.

NTK Minh Châu mang đến bộ sưu tập Hẹn ước. Bộ sưu tập áo dài cưới mang tinh thần của lời thề nguyện trọn đời, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc đôi lứa bước vào hành trình hôn nhân

ẢNH: BTC

'Hot boy cải lương' Quách Phú Thành 'lột xác' ở tuổi 20 - Ảnh 9.

Chia sẻ về Vietnam Heritage áo dài Fest, ông Lê Việt - trưởng ban tổ chức bày tỏ niềm tự hào khi chương trình mang lại nhiều cung bậc cảm xúc đến với khán giả, từ đó thực hiện sứ mệnh lan tỏa tình yêu dành cho tà áo truyền thống

ẢNH: BTC



