Hot boy 'The Debut' trở lại sau 4 năm vắng bóng

RayO xuất thân trong môi trường quân đội nhưng vì đam mê âm nhạc, anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp NVCC

Tối 24.5, ca sĩ trẻ RayO giới thiệu đến khán giả MV Tìm nhau đâu, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Phi. Trong sản phẩm này, anh lựa chọn theo đuổi dòng nhạc ballad và xây dựng câu chuyện kể về những nỗi lòng của một chàng trai sau khi chia tay.

RayO tên thật là Trần Đức Hiếu, sinh năm 1995 tại Hưng Yên. Anh được khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình TheThe Debut 2018. Dù được Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc chú ý nhưng nam ca sĩ lại dừng chân sớm ở cuộc thi âm nhạc này. Sau chương trình, anh chỉ cho ra mắt một sản phẩm Xa nhau không nguyên do và một số clip cover. Chia sẻ với Thanh Niên về nghệ danh của mình, giọng ca gốc Hưng Yên cho biết: "RayO dịch ra từ tiếng Tây Ban Nha là tia ánh sáng. Tôi cảm thấy tên này có sự kết nối với bản thân nên lựa chọn nó".

RayO cho biết trong chương trình The Debut 2018, anh cũng ít được gặp gỡ Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh nên cũng không giữ liên lạc về sau NVCC

Nói thêm về cảm xúc khi trở lại với âm nhạc sau thời gian "biến mất", RayO tâm sự: “Sau The Debut, tôi mất hơn 4 năm để rèn luyện. Quãng thời gian đó thị trường âm nhạc xuất hiện nhiều giọng ca mới và khán giả đôi lúc sẽ quên mình từng là thí sinh của một cuộc thi âm nhạc. Nhưng tôi vẫn chấp nhận dừng lại để học tập. Tôi tin chỉ khi mình đủ bản lĩnh, đủ trải nghiệm thì những gì mình bộc lộ mới tròn trịa". Bên cạnh đó, RayO cũng thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người ở lần trở lại này. "Để làm ra những sản phẩm như vậy, RayO cũng nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều anh chị trong ê kíp, bạn bè nên các sản phẩm được chỉn chu mà không tốn nhiều chi phí", anh nói.

Ngoài ra, RayO cũng cho biết hiện tại anh đã xác định được con đường riêng của mình nên không có ý định tham gia thêm cuộc thi âm nhạc nào. Giọng ca gốc Hưng Yên còn nhấn mạnh anh không muốn đi lên bằng scandal nên dù có bắt đầu con đường nghệ thuật muộn hơn, anh không cảm thấy buồn. Trong thời gian tới, RayO muốn tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực âm nhạc dù nhận được nhiều lời mời diễn thời trang và đóng phim.