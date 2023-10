Hot girl 21 tuổi gây sốt bởi câu nói 'Hi, can i join' là ai?

Trần Bảo Ngọc, sinh năm 2002. Từ khi còn là nữ sinh lớp 12 ở Yên Bái, người đẹp đã nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ mái tóc xù cùng phong cách trẻ trung. Lên đại học, cô bén duyên với công việc người mẫu và sau đó quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Bảo Ngọc đang là người mẫu tự do, nhà sáng tạo nội dung. Cách đây không lâu, cô gây chú ý khi thử sức ở chương trình The New Mentor 2023.

Còn nhớ trong tập 5 The New Mentor, Bảo Ngọc cùng đội thực hiện một clip quảng cáo sản phẩm điện thoại. Câu nói "Hi, can i join" của cô trong clip nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội. Bên cạnh sự thích thú, nhiều người mang câu nói này để chế giễu khi nhắc đến học trò Lan Khuê

Từng có lúc cảm thấy áp lực và suy nghĩ tiêu cực, song hiện tại Bảo Ngọc đã đủ bản lĩnh để đối mặt với câu nói này trong tâm lý thoải mái. Người mẫu 21 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ tại sao mình không làm một bộ ảnh độc đáo với câu nói này? Nó là câu nói để đời đối với tôi, cũng là khoảnh khắc tôi không quên được"

Trong bộ ảnh mới thực hiện, Bảo Ngọc trang điểm với tông hồng tươi tắn kết hợp kiểu tóc cột cao năng động. Vòng eo thon được hot girl sinh năm 2002 khai thác triệt để khi chọn áo croptop kết hợp chân váy ngắn màu hồng. Bảo Ngọc mang đến hình ảnh mới mẻ hơn sau khi dừng chân sớm ở The New Mentor 2023

"Thông qua bộ ảnh, tôi cũng muốn truyền tải sự tích cực từ những điều xung quanh. Cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý mình, luôn luôn tươi đẹp và hạnh phúc. Cũng sẽ có những lúc trắc trở, quan trọng là chúng ta tìm được lối ra và khi nhìn lại thì đó lại là những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời", người đẹp 21 tuổi chia sẻ

"Ít nhất tôi có một câu nói được mọi người biết đến. Khi gặp tôi, có thể mọi người không biết Bảo Ngọc là ai, nhưng nhắc đến "Hi, can i join", mọi người đều có thể nghe qua nó ở đâu đó. Từ đó tôi cảm thấy tự tin và tự hào hơn mỗi khi chia sẻ lại câu chuyện thú vị này", thành viên đội Lan Khuê trải lòng