'Hot girl 7 thứ tiếng' Khánh Vy khóc nghẹn trên truyền hình vì cậu bé 12 tuổi

Có dịp trở về quê hương Nghệ An để tham gia ghi hình, Khánh Vy không giấu được niềm tự hào. Cô cho biết sẽ dốc hết sức đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cho biết anh rất xúc động vì đã nhiều lần theo dõi chương trình và luôn nghẹn lòng trước hoàn cảnh của các nhân vật. Nhận lời đồng hành, nam diễn viên tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để chinh phục các thử thách, góp thêm sự hỗ trợ thiết thực cho những gia đình khó khăn.

Khánh Vy, Võ Điền Gia Huy nghẹn lòng trước hoàn cảnh của gia đình em Vương Khang Ảnh: NSX

Trong đó, câu chuyện của Trần Đình Vương Khang (sinh năm 2014) khiến dàn nghệ sĩ xót xa. Mẹ qua đời, cha đi thêm bước nữa, cậu bé lớn lên trong sự cưu mang của bà nội là Lê Thị Quế và cô ruột là Trần Thị Nhi. Gia đình chỉ có 2 sào ruộng, mỗi vụ thu được khoảng 5-6 tạ lúa, vừa đủ ăn. Ba người con của bà đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Dù tuổi cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, bà Quế vẫn làm thuê đủ việc để nuôi các con và cháu.

Căn nhà được xây từ năm 2001 nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mái ngói dột nát, tường nứt. Mỗi mùa mưa bão, cả gia đình đều thấp thỏm lo lắng. Vương Khang là cậu bé rụt rè, ít nói nhưng rất hiểu chuyện. Em luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn và chưa từng đòi hỏi điều gì cho bản thân. Ước mơ của em rất giản dị: có tiền để được ăn thịt, được gặp bố và được ôm bố một lần như bao bạn nhỏ khác.

MC Thanh Thảo không giấu được sự đau lòng khi chứng kiến hoàn cảnh của Vương Khang. Hình ảnh cậu bé lặng lẽ cúi gằm mặt khi đoạn phim về gia đình được phát khiến nữ MC nghẹn ngào. Thiếu vắng tình yêu thương của mẹ từ khi còn rất nhỏ, cha cũng đã có gia đình mới và hiếm khi về thăm, nhưng Khang chưa từng oán trách. Điều em mong mỏi nhất chỉ là cha luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình mới.

Bộ đôi khách mời hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Khánh Vy làm điều đặc biệt cho cậu bé 12 tuổi

MC Khánh Vy nhiều lần bật khóc trước hoàn cảnh của gia đình Vương Khang. Dù đôi chân thường xuyên đau nhức, người bà vẫn lặng lẽ mưu sinh để kiếm tiền lo cho con và cháu. Lắng nghe những tâm sự của Khang, “hot girl 7 thứ tiếng” càng đồng cảm khi cậu bé luôn đau đáu lo lắng cho sức khỏe của bà. Ước mơ lớn nhất của em không dành cho bản thân mà chỉ mong sau này có thể chăm lo để người thân bớt vất vả.

Chứng kiến ba bà cháu nương náu trong căn nhà cũ dột nát, Khánh Vy đã bàn bạc cùng diễn viên Võ Điền Gia Huy để chung tay hỗ trợ sửa lại mái ấm cho gia đình. Cố gắng kìm nén cảm xúc để động viên nhân vật, nhưng khi nhìn thấy bà của Khang bật khóc, cô cũng không thể ngăn được nước mắt. Bên cạnh đó, Khánh Vy còn trao tặng riêng Vương Khang 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí học tập, tiếp thêm động lực để em vững bước đến trường.

Đồng hành cùng Khánh Vy trong việc hỗ trợ sửa nhà cho gia đình, diễn viên Võ Điền Gia Huy liên tục ôm và động viên Vương Khang khi thấy em sớm thiếu vắng tình cảm gia đình. Anh mong cậu bé gạt bỏ mặc cảm, hướng về phía trước và tiếp tục nỗ lực theo đuổi ước mơ. "Chú Huy muốn con nhìn về tương lai, hãy sống là một người lương thiện, yêu thương bà, chăm chỉ học tập và sau này có một công việc ổn định. Chú tin sự lương thiện và những nỗ lực của con sẽ giúp con có được một tương lai tốt đẹp hơn", nam diễn viên nhắn nhủ.