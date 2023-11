'Hot girl' Thanh Nhã chấn thương, đội bóng vùng mỏ tạo bất ngờ lớn

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội I và Than khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) được đánh giá là tâm điểm của vòng 5. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả 2 đội nhập cuộc rất cẩn trọng. Than KSVN phối hợp mạch lạc nhưng vấp phải áp lực lớn từ Hà Nội 1. Đội bóng thủ đô thắng thế trong những pha tranh chấp tay đôi.



Việc tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhã vắng mặt vì chấn thương, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng tấn công của đội Hà Nội 1. Hải Yến tỏ ra đơn độc trong vòng vây của các hậu vệ đội Than KSVN. Kể cả khi có cơ hội, các chân sút áo của Hà Nội 1 cũng không thể đánh bại thủ thành Khổng Thị Hằng. Trong khi đó, Than KSVN cũng không có những pha tấn công đủ đột biến để tạo nên khác biệt. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội Than KSVN (áo xanh) gây bất ngờ lớn khi thắng đội Hà Nội 1 VFF

Sang hiệp 2, đội Hà Nội 1 vẫn có thế trận nhỉnh hơn. Sự xuất hiện của một vài cầu thủ trẻ giúp Hà Nội 1 thi đấu linh hoạt hơn, nhưng như vậy là chưa đủ để đội á quân của giải đấu có thể ghi được bàn thắng. Phía ngược lại, Than KSVN khó có thể đẩy cao đội hình khi thiếu tiền đạo Thúy Hằng (không thi đấu vì thẻ phạt). Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 72. Từ pha đá phạt góc của Trúc Hương, thủ thành Đào Thị Kiều Oanh lúng túng để bóng bật tay bay vào lưới nhà. Bàn thắng được tính là phản lưới nhà của "người gác đền" bên phía Hà Nội 1. Những phút còn lại, Hà Nội 1 cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không có được bàn gỡ và đành chấp nhận kết quả thua đầy bất ngờ với tỷ số 0-1 trước Than KSVN.

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Sơn La có màn đối đầu với đội Hà Nội 2. Sơn La chơi quyết tâm nhưng chỉ có thể đứng vững đến phút 31. Bùi Thị Thương là người đã đệm bóng cận thành chuẩn xác để mở tỷ số trận đấu. Phút 54, Ánh Mỹ ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 cho Hà Nội 2.

Đội Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) giành chiến thắng trước đội TP.HCM 2 VFF

Ở trận đấu còn lại của lượt trận thứ 5, Phong Phú Hà Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đội TP.HCM 2. Tuy nhiên, đây là trận đấu không hề dễ dàng với đại diện phía bắc. Phút 45+2, Vũ Thị Hoa bị phạm lỗi trong vòng cấm và Tuyết Dung đã thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Phong Phú Hà Nam thắng 1-0 trước đội TP.HCM 2.