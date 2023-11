Vị trí của Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam bị 'đe dọa'

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo trước đây và ông Philippe Troussier bây giờ có nhiều sự thay đổi, từ chiến thuật đến cách sử dụng nhân sự… Trong đó, vị trí của nhiều cầu thủ trụ cột ở đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu lung lay, khi vị HLV người Pháp rất thích sử dụng các nhân tố trẻ. Vào lúc này, gương mặt có chỗ đứng vững chắc nhất trong bộ khung đội tuyển Việt Nam có lẽ là thủ môn Đặng Văn Lâm.



Khó có thể phủ nhận những đóng góp về mặt chuyên môn của Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Thủ thành sinh năm 1993 có chiều cao tốt, khả năng ra vào cũng đã cải thiện đáng kể, phong độ được duy trì một cách ổn định. Những tố chất mà Lâm “Tây” sở hữu là vượt trội hơn so với những thủ môn nội. Do đó, trừ khi chấn thương hoặc phong độ có sự sa sút lớn, rất khó để HLV Troussier có thể đặt một cái tên khác lên bàn cân với Đặng Văn Lâm để cạnh tranh cho vị trí thủ môn số 1 ở đội tuyển quốc gia.

Đặng Văn Lâm cùng Filip Nguyễn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị ở đội tuyển Việt Nam MINH TÚ

Tuy nhiên, vị trí của Đặng Văn Lâm có thể sẽ bị "đe dọa" trong thời gian tới, với sự xuất hiện của Filip Nguyễn. Thủ môn mang 2 dòng máu Việt - CH Czech sắp có quốc tịch Việt Nam (dự kiến vào 5.12). Đây chính là điều kiện tiên quyết để ngôi sao của CLB Công an Hà Nội có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nếu Filip Nguyễn được HLV Troussier triệu tập, anh cũng có thể góp mặt tại VCK Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar vào tháng 1.2024.

Với cách dùng người ưu tiên cho đóng góp chuyên môn, không thiên vị giữa “công thần” hay người mới của HLV Troussier, Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh thú vị ở vị trí “người gác đền” của đội tuyển Việt Nam. Về mặt chuyên môn hay thể hình, Filip Nguyễn không hề thua kém Văn Lâm. Thủ môn đang khoác áo CLB Công an Hà Nội thậm chí còn có chiều cao tốt hơn so với Văn Lâm (1,92 m so với 1,88 m).

Filip Nguyễn có chiều cao tốt hơn Đặng Văn Lâm (1,92 m so với 1,88 m) MINH TÚ

Nhưng để được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam, khả năng hòa nhập với toàn đội cũng là yếu tố quan trọng đối với mỗi cầu thủ. Về mặt này, Filip Nguyễn không có lợi thế bằng Đặng Văn Lâm. Văn Lâm biết tiếng Việt, có nhiều năm khoác áo đội tuyển nên tính kết nối với các đồng đội sẽ cao hơn. Trong khi đó, Filip Nguyễn vẫn đang nỗ lực học tiếng Việt.

Trước đây, cuộc cạnh tranh giữa Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm ở đội tuyển Việt Nam đã từng được truyền thông khai thác. Khi được đặt lên bàn cân, Filip Nguyễn từng chia sẻ: “Tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của mình thôi. Tôi không muốn quan tâm nhiều đến sự so sánh với thủ môn Đặng Văn Lâm. Có nhiều sự so sánh giữa tôi và Văn Lâm, nhưng tôi chỉ muốn cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Khi ở CH Czech, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ người hâm mộ Việt Nam, rằng họ mong muốn tôi về nước. Tôi thật sự rất cảm ơn vì mọi người đã luôn dành tình cảm cho tôi”. Phía ngược lại, Văn Lâm cũng đã có câu trả lời với quan điểm tương tự người đồng nghiệp: “Về Filip Nguyễn, tôi không quan tâm nhiều. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình để cống hiến cho CLB. Nếu có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia, tôi cũng sẽ làm những gì tốt nhất để đóng góp cho đội tuyển”.