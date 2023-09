'Hot girl' Trần Thị Duyên: Đội tuyển nữ Việt Nam cần tập trung tối đa trước Nhật Bản

Chiều 25.9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu thứ hai tại vòng bảng ASIAD 19. Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng Trần Thị Duyên cũng đã có một bàn thắng, đóng góp vào chiến thắng 6-1 của đội nhà trước Bangladesh.

Chia sẻ về tình huống đệm bóng quyết đoán tung nóc lưới đối thủ, Trần Thị Duyên cho biết: "Khi ghi được bàn trong trận đấu ngày hôm qua, bản thân tôi rất vui và tự hào khi đóng góp vào thành tích chung của toàn đội. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng tập luyện tốt hơn để được ban huấn luyện trao thêm cơ hội vào sân".

Đội tuyển nữ Việt Nam tập hồi phục để chuẩn bị cho cuộc so tài với Nhật Bản VFF

Tại ASIAD 19, môn bóng đá nữ có 16 đội tham dự được chia làm năm bảng đấu, gồm hai bảng 4 đội, hai bảng 3 đội và một bảng 2 đội (Campuchia xin rút lui). Kết thúc vòng bảng, năm đội nhất bảng cùng ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Vì số đội ở mỗi bảng đấu không đều nhau nên theo thể thức thi đấu, ở những bảng đấu có bốn đội, kết quả thi đấu với đội xếp thứ cuối không được tính khi xếp hạng ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng nhì bảng với 6 điểm, bằng Nhật Bản nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Do đó nếu đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng chung cuộc còn Bangladesh xếp cuối, chiến thắng 6-1 của Trần Thị Duyên cùng đồng đội sẽ không được tính. Tuy nhiên, do đã thắng cả Nepal lẫn Bangladesh, nên các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn có ít nhất 3 điểm khi so sánh với các đội nhì bảng khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh với ba đội xếp nhì ở các bảng A, B và E (bảng C chỉ có hai đội tham dự nên không tính đội nhì bảng), dự kiến là Uzbekistan (bảng A), Thái Lan hoặc Đài Loan (bảng B), Philippines hoặc Myanmar (bảng E).

Ở lượt trận hạ màn vào ngày 28.9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé trực tiếp vào tứ kết nếu thắng Nhật Bản (qua đó giành ngôi nhất bảng). Một trận hòa hoặc một thất bại với cách biệt không lớn cũng có thể là cầu nối để đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại vòng tiếp theo.

Nói về trận đấu gặp Nhật Bản, hậu vệ Trần Thị Duyên chia sẻ: "Tôi và toàn đội sẽ cố gắng, quyết tâm trong trận đấu gặp Nhật Bản vào ngày 28.9. Bản thân tôi cũng sẽ cố gắng tập trung tối đa. Nếu được trao cơ hội vào sân, tôi sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng và cùng đồng đội có được kết quả tốt nhất".