‘House of Gucci’: Bi kịch của dòng họ lừng danh thế giới

Có thể thấy House of Gucci là tác phẩm hay nhất của Ridley Scott kể từ sau bom tấn Gladiator. Bộ phim hấp dẫn vì đưa thế giới giàu sang, khoa trương, lạnh lùng mà khán giả mong thấy lên màn bạc. Và thêm nữa là diễn xuất xuất thần của Lady Gaga - nữ danh ca Mỹ khiến khán giả bất ngờ.

House of Gucci được kể gần giống như tác phẩm kinh điển The Godfather, khác chăng một bên là thế giới của Mafia, còn bên kia là giới thời trang hào nhoáng.

Được biết đến với biệt danh “Quý bà Gucci” và “Góa phụ đen”, Patrizia Reggiani (Lady Gaga đóng) - một phụ nữ thấu thị - trở thành trung tâm của scandal đình đám những năm 1990 liên quan đến sắc dục, tiền bạc, thời trang, giết người… Lady Gaga (được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong A Star Is Born) qua tác phẩm House of Gucci đang có thêm cơ hội trên con đường diễn xuất ngoài tài ca hát.

Được hai biên kịch Becky Johnston và Roberto Bnkinggna chuyển thể từ cuốn sách House of Gucci của Sara Gay Forden, bộ phim kể lại mối tình lãng mạn đầy cam go giữa Patrizia và Maurizio Gucci (Adam Driver), người thừa kế dòng họ Gucci khi ấy là một sinh viên luật đúng nghĩa với cặp kính cận dày cộm, tính tình chân chất, giản dị. Và Patrizia bắt đầu câu chuyện tình như cổ tích nhưng không kém trắc trở với Maurizio qua những nụ hôn ngọt ngào rồi kết thúc bằng những nhát dao “đâm sau lưng gia đình chồng” cùng vô số cơn thịnh nộ ghen tuông và đỉnh điểm là vụ mưu sát chồng.

Ban đầu, tất cả chỉ là tình yêu đam mê khi Patrizia viết nguệch ngoạc số điện thoại của mình bằng cây son môi trên kính chắn gió chiếc xe Lambretta của Maurizio. Từ đó, cô bắt đầu leo lên đỉnh cao của sự giàu có bằng một đám cưới với người thừa kế “đế chế” Gucci. Patrizia có thể không biết Klimt hay Picasso nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu để đạt được mục tiêu.

Nhanh chóng không kém là quá trình chuyển đổi từ cuộc hôn nhân hạnh phúc sang chia ly địa ngục. Cuộc tình của họ dẫn đến kết thúc thảm họa: năm 1995 Patrizia Reggiani thuê sát thủ ám sát người chồng 46 tuổi vì ông chạy theo một người phụ nữ khác và bỏ bê công việc kinh doanh của gia đình. Một cuộc hôn nhân trục trặc vì tiền bạc, quyền lực mà rơi vào vòng xoáy tội lỗi. Nỗi sợ hãi về việc đánh mất danh tiếng là người thuộc dòng họ Gucci cùng với cơn ghen mù quáng đã khiến Patrizia dàn xếp vụ giết người khét tiếng, khiến truyền thông Ý phong cho người phụ nữ này biệt hiệu “Góa phụ đen”. House of Gucci không chỉ là một bộ phim drama bình thường mà còn là câu chuyện về sự dối trá, phản bội, ganh đua, trả thù… làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau bi kịch của gia tộc thời trang từng tốn bao giấy mực của báo chí.





Giống như bộ phim All the Money in the World của Ridley Scott ra rạp năm 2017, House of Gucci đã thành công trong việc kể lại bi kịch của một dòng tộc giàu có, tự hào với những sản phẩm thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới dù bị gia đình Gucci chỉ trích vì bóp méo sự thật. Phim được đầu tư mạnh về phần nhìn, đặc biệt là trang phục và âm nhạc. Những “bộ cánh” trong phim khiến người xem choáng ngợp vì độ sành điệu, còn màu sắc thì lột tả trọn vẹn sự hào nhoáng của một gia tộc danh giá.

Khi nhà thiết kế trẻ Tom Ford đến từ Texas (Mỹ) chập chững bước vào lãnh vực thiết kế thời trang, gia tộc Gucci gần như không còn liên quan gì đến thương hiệu. Anh thiết kế cho Gucci năm mới 29 tuổi và làm việc với người thừa kế Maurizio Gucci suốt bốn năm liền, trước khi vụ thảm sát xảy ra. “Maurizio Gucci bị bắn chết ngày 27.3.1995, chỉ cách văn phòng tôi làm việc ở Milan vài bước chân”, Tom Ford kể.

Bốn năm là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Tom Ford thân quen với người thừa kế quá cố nên nhà thiết kế nửa phẫn nộ, nửa buồn bã sau khi xem House of Gucci. “Tôi không rõ nên dùng từ nào để miêu tả bộ phim này. Nhưng tôi cảm thấy như mình đã sống sót qua một trận lốc xoáy sau khi rời rạp phim”, nhà thiết kế nói.

Trong phim, có cảnh nhà thiết kế trẻ Tom Ford được Maurizio Gucci ca ngợi sau khi trình làng bộ sưu tập đầu tay cho Gucci. Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế. “Khi tôi giữ cương vị giám đốc sáng tạo của Gucci, Maurizio đã rời công ty rồi. Ông không hề chúc tụng tôi như trên phim. Tôi đã gặp Paolo Gucci nhiều lần. Ông ấy tính tình hơi quái gở nhưng hoàn toàn không giống với nhân vật như bị thiểu năng do Jared Leto thể hiện”. Dường như bộ phim bỏ qua tài năng thiết kế của Paolo Gucci mà miêu tả ông là người ngờ nghệch và bất tài. Tom Ford đặc biệt khen ngợi diễn xuất của Lady Gaga, Adam Driver và Jeremy Irons (vai Rodolfo Gucci, cha của Maurizio).

House of Gucci (Gia tộc Gucci) ra rạp tại Việt Nam từ ngày 18.2.