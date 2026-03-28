Houthi phát cảnh báo mới liên quan cuộc chiến của Mỹ - Israel chống Iran

Trong bài phát biểu được truyền hình hôm 27.3, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree nhấn mạnh rằng "chúng tôi sẵn sàng can thiệp quân sự trực tiếp" nếu bất kỳ liên minh mới nào tham gia cùng Mỹ và Israel chống lại Iran cũng như các đồng minh.

Một thành viên Houthi đứng trên xe tuần tra tại địa điểm diễn ra cuộc biểu tình thể hiện đoàn kết với Iran ở thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 27.3 Ảnh: Reuters

Ông còn tuyên bố Houthi sẵn sàng hành động nếu tình trạng chống lại Iran và "trục kháng chiến" leo thang, nhưng không nói rõ hình thức can thiệp sẽ như thế nào.

Cảnh báo này làm dấy lên nguy cơ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là khi xét đến năng lực của Houthi trong việc tấn công các mục tiêu nằm ngoài Yemen và làm gián đoạn các tuyến vận chuyển quanh bán đảo Ả Rập.

Các đồng minh Hồi giáo Shiite của Iran ở Lebanon và Iraq đã tham gia vào cuộc xung đột khu vực bắt nguồn từ các đợt tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran. Cho đến nay, Houthi vẫn chưa tuyên bố tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, dù lực lượng này có năng lực quân sự và vị trí địa lý thuận lợi nhìn ra biển Đỏ.

Ông Saree cũng tuyên bố Houthi sẽ không cho phép biển Đỏ được sử dụng để tiến hành "những hoạt động thù địch" chống lại Iran hoặc bất kỳ quốc gia Hồi giáo nào.

Ông kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và các nước đồng minh, và thúc giục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Mỹ và Israel cũng như Iran đối với tuyên bố mới của Houthi.

Sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023 của lực lượng Hamas dẫn tới cuộc trả đũa của Israel ở Gaza, Houthi bắt đầu tấn công các tàu vận tải quốc tế trên biển Đỏ, với lập luận họ hành động để ủng hộ người Palestine.

Houthi cũng đã phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa từ Israel và các cuộc tấn công của Mỹ vào những mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Lực lượng này đã ngừng các cuộc tấn công như thế sau thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas vào tháng 10.2025.