Houthi xác nhận tấn công trả đũa, thêm thương vong ở sân bay Ả Rập Xê Út

Sáng 12.10 (giờ Việt Nam), Ả Rập Xê Út ghi nhận tổn thất về người trong vụ tấn công mới tại sân bay Riyadh, một ngày sau vụ tập kích đường không gây thương vong lớn tại đây.