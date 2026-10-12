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    Houthi xác nhận tấn công trả đũa, thêm thương vong ở sân bay Ả Rập Xê Út

    Houthi xác nhận tấn công trả đũa, thêm thương vong ở sân bay Ả Rập Xê Út

    La Vi - Thụy Miên
    Sáng 12.10 (giờ Việt Nam), Ả Rập Xê Út ghi nhận tổn thất về người trong vụ tấn công mới tại sân bay Riyadh, một ngày sau vụ tập kích đường không gây thương vong lớn tại đây.

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    Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương trong một vụ tập kích vào sân bay quốc tế Riyadh hôm 10.10, đánh dấu vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vương quốc này sau hơn một thập niên qua.

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