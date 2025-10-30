HTV ra mắt chương trình truyền hình tôn vinh những công việc bình dị quanh ta

"Người Chung Quanh Ta" khắc họa những câu chuyện đời thường từ những con người bình dị, thuộc đủ mọi ngành nghề: bác tài xế xe công nghệ, anh công nhân nhà máy, bà giúp việc tảo tần nuôi con học giỏi, ông bố nhặt ve chai có cậu con trai trở thành tiến sĩ, anh thợ sơn dũng cảm lao vào đám cháy cứu người hay người lau kính treo mình giữa không trung,…

Đơn vị thực hiện (HTV và PSC Media), Đơn vị đồng hành (THACO) chụp ảnh lưu niệm.

Từ những mảnh đời tưởng chừng nhỏ bé ấy, khán giả tìm thấy những giá trị lớn lao như tinh thần vượt khó, kiên định , lòng nhân hậu và sự lạc quan.

Một điểm nhấn thú vị là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như "Nhật ký của mẹ", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình",… đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Anh sẽ dùng chính những trải nghiệm của chính mình để đồng cảm, khơi mở câu chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng nhân vật.

"Người Chung Quanh Ta" phát sóng hàng tuần vào 20g45 thứ sáu trên kênh HTV9, phát lại vào 17g00 thứ bảy trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 7.11.2025. Chương trình do Công ty cổ phần Truyền thông PSC phối hợp sản xuất cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TP.Hồ Chí Minh (HTV), với sự đồng hành của Tập đoàn Trường Hải - THACO.