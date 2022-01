‘Hú hồn’ Toyota Fortuner chạy ẩu, lấn làn suýt tông thẳng ô tô ngược hướng

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người phải “thót tim”, khi tài xế Toyota Fortuner chạy ẩu, lấn làn và thiếu quan sát, suýt tông trực diện một ô tô khác ngược hướng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 17 giờ chiều 5.1.2022 trên một tuyến đường tại TP.HCM.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera gắn trên ô tô suýt gặp nạn, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường có vạch kẻ vàng liền nét. Lúc này, phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner, mang biển kiểm soát 51G-10251 lưu thông ở chiều ngược lại đột nhiên lấn làn, lao thẳng về phía ô tô gắn camera hành trình.

Tình huống bất ngờ này khiến tài xế ô tô gắn camera một phen “hú vía”. May mắn, người này sau đó vẫn kịp phản xạ đánh lái cho xe lách sang phải, kịp tránh cú tông trực diện từ xe 7 chỗ.





Đoạn video ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bức xúc trước tình huống lái ẩu của tài xế xe Toyota Fortuner. Đa phần cho rằng tài xế này không tập trung khi cầm lái mới dẫn đến vụ việc.

Facebook Thinh Tran bình luận: “Mấy cái này chắc là vừa lái vừa lo cắm đầu vô cái điện thoại chứ gì nữa”. Tài khoản Tung Mac bức xúc: “Thằng tài xế xe Fortuner chạy kiểu mất dạy. Giả sử bên phải xe gắn camera có vài xe máy thì ăn đủ luôn”. Tương tự, nick name Khánh Bảo viết: “Thực sự xem mà thót tim theo bác tài xe gắn camera. Tình huống này nếu không tránh thì nguy cơ tông trực diện, hậu quả khôn lường. Nhưng nếu không may mắn, đánh lái gấp mà phía sau có xe thì mình cũng lãnh đủ. Đúng là ông lái xe Fortuner quá ẩu. Đề nghị gửi video cho công an và yêu cầu xử phạt nghiêm”.