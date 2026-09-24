Hứa Khải thay đổi ra sao qua 3 phim cổ trang gần đây?

Vừa qua, Hứa Khải cùng Châu Dã có mặt tại Việt Nam trong hoạt động giao lưu quảng bá phim Nhất âu xuân. Đây là dự án cổ trang mới nhất của nam diễn viên, sau Tử dạ quy và Kỳ Kim Triêu.

Sau nhiều năm được khán giả nhớ đến qua những vai nam si tình, Hứa Khả đang lựa chọn những nhân vật khác nhau về tính cách và hoàn cảnh.

Hứa Khải hóa quyền thần nhiều tâm sự trong Nhất âu xuân

Trong Nhất âu xuân, Hứa Khải vào vai Thẩm Nhuận, người xuất thân nghèo khó, từng bị đày đi lính sau biến cố gia đình trước khi từng bước trở thành trọng thần trong triều đình. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài điềm đạm nhưng nội tâm khó đoán. Phía sau vị thế của một người nắm quyền lực là kế hoạch điều tra những vụ án cũ và mong muốn tìm lại sự thật trong quá khứ.

Thẩm Nhuận gặp lại Tạ Thanh Viên, do Châu Dã đảm nhận, giữa lúc cả hai cùng theo đuổi những mục tiêu riêng. Từ chỗ dè chừng, thậm chí lợi dụng nhau, hai nhân vật dần trở thành người có thể đặt niềm tin vào đối phương.

Hứa Khải và Châu Dã lần đầu đóng cặp trong Nhất âu xuân, tạo nên tuyến quan hệ vừa đối đầu vừa đồng hành ẢNH: NSX

So với nhiều vai trước, Hứa Khải ở Nhất âu xuân tiết chế hơn trong cách thể hiện cảm xúc. Những thay đổi của nhân vật chủ yếu nằm ở ánh mắt, thái độ và cách phản ứng trước từng tình huống.

Nếu Thẩm Nhuận mang dáng vẻ của một quyền thần, Mai Trục Vũ trong Tử dạ quy lại có cuộc sống hoàn toàn khác.

Nhân vật của Hứa Khải là một đạo sĩ bắt yêu nhưng bên ngoài chỉ là chàng trai nghèo, sống giản dị và ít phô trương. Anh gặp Võ Trinh, do Điền Hi Vi đóng, một huyện chúa ban ngày nhưng ban đêm lại mang thân phận miêu công cai quản chợ yêu. Một người là đạo sĩ diệt yêu, người còn lại thuộc về thế giới yêu quái. Sự đối lập này trở thành điểm chính trong mối quan hệ của hai nhân vật.

Mai Trục Vũ cũng cho thấy một Hứa Khải nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Thay vì vẻ lạnh lùng thường thấy, nhân vật mang nét chính trực, có phần vụng về trong tình cảm.

Một người, hai tính cách trong Kỳ kim triêu

Trước đó, Kỳ kim triêu là dự án đặt Hứa Khải vào thử thách khác khi anh cùng lúc đảm nhận hai vai Việt Kim Triêu và Biện Lạc Hoàn.

Nam diễn viên dần rời khỏi kiểu nhân vật si tình quen thuộc để thử sức với những vai có nội tâm và vị thế khác nhau ẢNH: NSX

Việt Kim Triêu trẻ con, thẳng thắn và đôi lúc dễ ghen. Ngược lại, Biện Lạc Hoàn trầm lặng, kín đáo và mang nhiều bí mật. Hai nhân vật có ngoại hình giống nhau nhưng khác biệt rõ về cách nói chuyện, biểu cảm và cách đối diện với những người xung quanh. Đây cũng là cơ hội để Hứa Khải thể hiện hai trạng thái gần như đối lập trong cùng một tác phẩm.

Từ Kỳ kim triêu, Tử dạ quy đến Nhất âu xuân, Hứa Khải vẫn lựa chọn dòng phim cổ trang vốn là thế mạnh của mình. Tuy nhiên, thay vì chỉ thay đổi tạo hình, nam diễn viên đang tìm cách tạo khoảng cách rõ hơn giữa từng nhân vật.

Ba vai diễn chưa hẳn đưa Hứa Khải rời khỏi vùng quen thuộc, nhưng cho thấy anh đang cố gắng làm mới mình ngay trong chính dòng phim đã gắn với tên tuổi suốt nhiều năm.