Hứa Kim Tuyền nói gì khi 'Chủ nhật boy' vừa ra mắt bị phản ánh 'giống hit NewJeans'?

Chủ nhật boy xoay quanh câu chuyện về một cô gái chỉ được gặp “crush” vào ngày chủ nhật và muốn tìm cách để biến anh chàng từ “sunday boy” trở thành “all day boy” của mình. Lối chơi chữ duyên dáng của Hứa Kim Tuyền đã làm nên tính tinh nghịch, hồn nhiên cho Chủ nhật boy.

AMEE trong MV Chủ nhật boy S.T.E

Tương tự như bản hit Ưng quá chừng “xâm chiếm” mạng xã hội với vũ điệu “meo meo”, Chủ nhật boy cũng có thể “gây nghiện” với phần đếm số từ thứ hai đến chủ nhật để được gặp “crush” của AMEE.

Trong MV Chủ nhật boy, AMEE với tạo hình xinh đẹp bên cạnh anh chàng “sunday noy” của mình - CONGB, trai đẹp bước ra từ chương trình sống còn Boys Planet của Hàn Quốc. Để gây chú ý với “crush”, AMEE cùng hội bạn thân luôn ghé quán quen vào ngày chủ nhật và lập kế hoạch “cưa đổ” CONGB... Cuối MV, không “phụ lòng” cô gái theo đuổi miệt mài mỗi cuối tuần, chàng trai đã thực sự xiêu lòng và trao trái tim mình.

Nữ ca sĩ đã mời trai đẹp trong chương trình Boys Planet của Hàn - CONGB cùng tham gia diễn xuất

S.T.E

Cùng với diễn xuất dễ thương, AMEE và CONGB còn thể hiện vũ đạo đầy năng lượng trong MV Chủ nhật boy. Màn kết hợp mượt mà giữa âm nhạc bắt tai và vũ đạo đẹp mắt này đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ: "Các bài hát của AMEE đều rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ nghe, rất thư giãn...", "Mỗi lần buồn phiền nghe AMEE hát bỗng thấy cuộc đời trở nên đáng yêu trở lại"...

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng bắt đầu dấy lên những phản ứng khi nhận ra Chủ nhật boy giống đến 90% phần beat của Hype Boy (nhóm nhạc Hàn NewJeans ). Thậm chí có khán giả đã so sánh rằng giống đến từng cách cách chọn tiếng kick, snap, tiếng percussions cho đến phần bố cục của bài hát; chỉ khác ở chỗ bài của AMEE thể hiện có rap. Cũng cần nói thêm, Hype Boy (ra mắt năm ngoái và hiện đạt 121 triệu lượt xem trên YouTube) là ca khúc của nhóm nhạc nữ K-pop trụ lâu nhất trong Top 10 bảng xếp hạng tuần Melon (34 tuần), chỉ đứng sau Dynamite của BTS (36 tuần).

Hứa Kim Tuyền khẳng định: "Chủ nhật boy và Hype Boy không liên quan gì từ hòa thanh, cấu trúc cho đến giai điệu, ca từ" S.T.E

Trước ý kiến này, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chia sẻ với Thanh Niên rằng: "Việc dùng một đoạn rap để build-up (một đoạn nhạc mà các âm thanh sẽ lớn dần, tiết tấu nhanh dần, năng lượng càng ngày càng đi lên) dẫn vào chorus (điệp khúc) cũng rất là phổ biến. Cụ thể ngoài Hype Boy của NewJeans còn có Next Level của aespa, Unforgiven của LE SSERAFIM...". Theo Hứa Kim Tuyền, rhythm (nhịp điệu) đọc của 2 bài cũng khác nhau: Hype Boy là I just/ want you/ call my phone/ right now/ I just/ wanna hear/ you're mine nghĩa là 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - 2; còn Chủ nhật boy là thứ hai/ thứ ba/ thứ tư/ thứ năm/ thứ sáu/ thứ bảy/ it's a chủ nhật nghĩa là 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4. Và chủ nhân Chủ nhật boy khẳng định: "Còn lại 2 bài ko liên quan gì từ hòa thanh, cấu trúc cho đến giai điệu, ca từ".