Hứa Vĩ Văn sau cơn sốt 'Mưa đỏ'

Hải Duy
Hải Duy
23/12/2025 07:43 GMT+7

Sau cơn sốt 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ sau gần 10 năm vắng bóng với phim truyền hình 'Tận hiến' do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Trong tác phẩm sắp lên sóng, nam diễn viên hóa thân thành một chiến sĩ tình báo, nhân vật được xây dựng dựa trên chuyên án có thật trong lịch sử tình báo Việt Nam.

Hứa Vĩ Văn sau cơn sốt 'Mưa đỏ' - Ảnh 1.
Hứa Vĩ Văn sau cơn sốt 'Mưa đỏ' - Ảnh 2.

Tạo hình nhân vật của diễn viên Hứa Vĩ Văn trong phim truyền hình Tận hiến sắp phát sóng

Ảnh: ĐPCC

Ở những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Hứa Vĩ Văn xuất hiện với diện mạo phong trần, làn da rám nắng rắn rỏi cùng gương mặt dạn dày sương gió. Nhân vật của anh mang nhiều lớp hóa thân, khi là người đàn ông lịch lãm trong bộ vest chỉnh tề, lúc lại hòa mình vào đời sống bình dị với áo nâu của người nông dân. Sự biến hóa này tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nam diễn viên sau loạt dự án điện ảnh như Trái tim quái vật, Nghề siêu dễ, Mưa đỏ...

Trong Tận hiến, Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai P1 – một tình báo viên cộng sản hoạt động bí mật trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trải dài 10 tập phim, tác phẩm tái hiện hành trình âm thầm nhưng quả cảm của người chiến sĩ Công an Nhân dân, nơi lòng trung thành, trí tuệ và sự hy sinh lặng lẽ trở thành giá trị cốt lõi. Không đặt nặng kịch tính hay bi hùng hóa, phim lựa chọn lối kể chậm rãi, chân thực, tập trung khắc họa đời sống và tâm thế con người trong dòng chảy lịch sử.

Hứa Vĩ Văn sau cơn sốt 'Mưa đỏ' - Ảnh 3.

Bộ phim tôn vinh sự hy sinh, tận hiến, trung thành của những chiến sĩ tình báo Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn biến động chính trị phức tạp tại khu vực Đông Dương thập niên 1960

Ảnh: ĐPCC

Thời gian gần đây, Hứa Vĩ Văn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện hậu trường trên phim trường Tận hiến. Càng gần thời điểm phát sóng, nam diễn viên càng bày tỏ sự mong chờ cho đến khi cuộc đời và số phận nhân vật P1 chính thức đến với khán giả. Với anh, đây là vai diễn đặc biệt, không chỉ bởi chiều sâu nội tâm mà còn bởi ý nghĩa tinh thần khi được hóa thân vào chân dung một nhà tình báo có thật trong lịch sử.

Lý do Hứa Vĩ Văn quyết định tái xuất phim truyền hình 

Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn, Hứa Vĩ Văn cho biết anh nhận được lời mời tham gia Tận hiến trong thời gian đang thực hiện dự án Mưa đỏ. Nhờ độ tuổi tương đồng với nguyên mẫu nhân vật cùng thâm niên diễn xuất dày dặn, nam diễn viên đã được nhà sản xuất tin tưởng giao phó vai diễn đặc biệt này. Đáng chú ý, bộ phim lần này cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nam diễn viên sau gần 10 năm kể từ vai diễn Đại úy Nguyễn Quang Huy trong Hồ sơ lửa: Tử thi lên tiếng. Thời gian qua, sao nam 7X gần như dành trọn tâm huyết cho điện ảnh. Dù không ít lần nhận được lời mời tham gia phim dài tập song anh vẫn từ chối vì cho rằng kịch bản chưa đủ sức nặng và chưa tạo được hứng thú sáng tạo.

Hứa Vĩ Văn sau cơn sốt 'Mưa đỏ' - Ảnh 4.

Sau cơn sốt Mưa đỏ, Hứa Vĩ Văn thử sức mình ở nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Song song đó, nam diễn viên còn ấn tượng ở các vai trò như diễn viên lồng tiếng, ban giám khảo...

Ảnh: ĐPCC

Nói về quyết định trở lại màn ảnh nhỏ, Hứa Vĩ Văn chia sẻ: "Kịch bản hoàn toàn thu hút tôi. Phim kể câu chuyện có thật, tái hiện cuộc đời và những cống hiến thầm lặng của một nhân vật vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Với tôi, đó là một đặc ân khi được trở lại truyền hình bằng một vai diễn nhiều thử thách nhưng rất hấp dẫn".

Bên cạnh những vai diễn ghi dấu ấn trên màn ảnh, Hứa Vĩ Văn còn mở rộng hoạt động nghề nghiệp khi thử sức ở vai trò diễn viên lồng tiếng cho phim hoạt hình Vua của các vua. Nam diễn viên đồng thời tham gia các chương trình văn hóa cấp Nhà nước cùng ê kíp Mưa đỏ và đảm nhận vai trò giám khảo tại một cuộc thi sắc đẹp. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh cho rằng đây là một năm làm nghề sung sức, nhiều thăng hoa.

Tận hiến do đạo diễn Trần Ka My dàn dựng, thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an Nhân dân. Phim ghi hình tại Hà Nội, Thanh Hóa và một số địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với sự tham gia của các diễn viên như Phương Nam, Đàm Hằng, Hồ Phong, Ngọc Thanh Tâm… Phim dự kiến lên sóng VTV vào tháng 2.2026.

Sau thành công của Mưa đỏ, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn tiếp tục hội ngộ khán giả màn ảnh rộng với vai nhà báo An trong phim kinh dị Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. Theo tiết lộ, đây là nhân vật quan trọng khi cùng với Bảo (do Xuân Thắng thủ vai) bị cuốn vào những hiện tượng rùng rợn liên quan đến bí thuật ma giữ của.

Khám phá thêm chủ đề

